Bekräftat: Eriksen opereras - får hjärtstartare

Danmarks stjärnspelare Christian Eriksen, 29, drabbades av ett hjärtstopp mot Finland i EM-premiären. Dansken fick föras till ett sjukhus för behandling och senare skickade han ut en hälsning om att han nu mår bra.

"Jag mår under omständigheterna bra. Jag måste fortfarande gå igenom några undersökningar på sjukhuset, men jag känner mig okej", skrev Eriksen på Instagram.

Nu meddelar det danska landslaget att spelaren ska operera in en hjärtstartare.

- Efter att Christian genomgått diverse hjärtundersökningar har det tagits beslut om att han ska få inopererat en hjärtstartare, en så kallad ICD-enhet. Detta ges efter hjärtstopp utlöst av hjärtrytmstörning, säger läkaren Morten Boesen på landslagets Twitter-konto.

Han fortsätter:

- Christian har accepterat lösningen och beslutet har gått via specialister nationellt och internationellt, som alla rekommenderat samma behandling. Vi uppmanar alla att ge Christian och hans familj lugn och ro under den närmaste tiden.

ICD står för Implantable Cardioverter Defibrillator och det är en dosa som erbjuds till personer som överlevt ett hjärtstopp eller har nedsatt hjärtfunktion och därmed har ökad risk för livshotande rytmrubbningar.

Danmark spelar under torsdagen mot Belgien i den andra gruppspelsmatchen i EM.

