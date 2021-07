Beskedet: Danmark får fler biljetter mot England

Under onsdagen ställs Danmark mot England i EM-semifinal efter att laget vunnit mot Wales respektive Tjeckien för att avancera till semifinalrundan.

I tidigare matcher har det danska laget haft massivt stöd från läktarplats då matcher bland annat spelats i Köpenhamn och i Amsterdam - men mot England blir det färre danska supportrar på plats. Detta då rådande coronarestriktioner stoppar danskar att resa in i England och se matchen på plats.

Nu kommer dock positiva besked för danska supportrar boendes i England. Tidigare hade Uefa tilldelat Danmark 5000 biljetter, en summa som nu utökats till 7900. Av dessa är redan 6600 sålda, vilket gör att det danska stödet på läktarplats mot England inte helt uteblir.

6600 BILLETTER SOLGT I DEN DANSKE SEKTION!🧨



To gode nyheder: UEFA fortæller at den danske kvote på Wembley er blevet udvidet - nu knap 7900 billetter.

Og her til aften er der solgt 6600 billetter. Sådan! pic.twitter.com/5EGM6g9q4J