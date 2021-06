Brittiska oron: Uefa hotar med att flytta EM-finalen

Semifinalerna och finalen i sommarens EM är tänkta att spelas på Wembley i London. I nuläget är planen att spela matcherna inför halvfulla läktare med drygt 40 000 åskådare på plats.

Nu varnar dock Uefa om att matcherna kan flyttas till Budapest om inte Storbritannien lättar på landets inreserestriktioner. Det avslöjar ansedda The Times under fredagsmorgonen.

Engelska ministrar diskuterar nu ett förslag som ska tillåta Uefa- och Fifa-funktionärer, politiker, sponsorer och sändningspersonal att resa in i Storbritannien utan att tvingas till självisolering vid ankomsten. Det rör sig om cirka 2 500 VIP-gäster som ska kunna besöka Wembley och undantas från karantänsreglerna som gäller för "vanliga" inresande.

Det finns en oro bland engelska ministrar om att semifinalerna och finalen flyttas till Ungern om Storbritannien inte lyckas få igenom lättade reserestriktioner för VIP-gäster.

Ungern kommer inte att ha några restriktioner för resor inom Schengen-zonen från och med nästa vecka och kommer att arrangera matcher med full publik. Arenan i Budapest, Puskas Arena, tar in drygt 67 000 åskådare.

Uefas president Aleksander Ceferin berättade för den engelska regeringen i förra veckan att Storbritanniens restriktioner är för strikta jämfört med EU-ländernas och att andra europeiska städer är villiga att ta över Wembleys matcher.

AP-journalisten Rob Harris rapporterar även att Uefa för samtal med lokala hälsomyndigheter för att fans till deltagande länder ska kunna gå på Wembley-matcherna och stanna i Storbritannien i mindre än 24 timmar. "Det finns alltid en ovisshetsplan men vi är säkra på att finalveckan kommer att hållas i London", skriver Uefa i ett uttalande.

Semifinalerna i EM spelas den 6 respektive 7 juli med final den 11 juli.

UEFA remains in talks with the British government about quarantine exemptions to allow fans of visiting teams to fly into London for the #EURO2020 semifinals and final.



UEFA hopeful of reaching agreement but Budapest remains a contingency option for the semifinals and final pic.twitter.com/liVihTPWKp