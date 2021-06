Glädjebeskedet: Belgiska stjärnduon nära comeback

I Belgiens premiär mot Ryssland (3-0) saknades Axel Witsel och Kevin De Bruyne på grund av skador. I De Bruynes fall handlar det om dubbla frakturer i ansiktet efter kollisionen med Chelseas Antonio Rüdiger i Champions League-finalen. Under söndagen kom förbundskapten Roberto Martinez med glädjebesked.

- De går framåt med Witsel och De Bruyne. Axel har tränat på bra och jag hoppas han är redo till nästa match. Kevin kommer träna med laget på måndag (idag), sa han på en presskonferens.

Senare uttryckte han sig ännu mer optimistiskt kring Witsel, och slog fast att Dortmund-mittfältaren kommer spela.

- Vi måste fortfarande ta ett beslut om honom inför Danmark-matchen. Witsel är mycket längre fram än vad vi förväntade oss, så han kommer spela mot Danmark.

Matchen spelas på torsdag med avspark 18.00. Den sänds på TV4 och C More Live 4 samt kan streamas via Cmore.se.