Greenwood skadad - missar EM

Manchester United-yttern Mason Greenwood, 19, blev nyligen uttagen i Englands 33-mannatrupp till sommarens EM-slutspel. Förbundskaptenen Gareth Southgate förväntas under tisdagen banta ner truppen till 26 spelare, då alla trupper ska vara inskickade till Uefa i dag. Då kommer inte Greenwood att vara med.

Manchester United meddelar nu att Greenwood lämnar den engelska truppen och missar EM med anledning av en skada. Han kommer därmed att rehabiliteringsträna på hemmaplan i Manchester.

"Ytterligare spel i en turnering skulle inte vara fördelaktigt och Mason kommer att stanna hos Manchester United för att återhämta sig och förbereda sig inför försäsongsträningen", skriver United på sin hemsida.

Greenwood stod under den gångna säsongen för tolv mål och sex assist på 52 matcher. Han är fostrad i den engelska storklubben och har gjort en landskamp med Englands A-landslag. Greenwood gjorde landslagsdebut mot Island i fjol i Nations League.

Manchester United have confirmed that @masongreenwood has withdrawn from the provisional #ThreeLions squad due to an underlying injury.



Hope to see you back to full fitness soon, Mason! 💪 pic.twitter.com/CAmNuaEY9A