Italien och England dominerar i EM:s drömelva - men Chiellini ratad

Italien gick segrande ur sommarens EM efter finalseger mot England på straffar. De två finallagen dominerar också när Uefa nu har tagit ut sin officiella drömelva för mästerskapet. Italien har med fem spelare och England tre. Belgien, Danmark och Spanien har med varsin spelare i elvan.

Här är elvan i sin helhet (4-3-3):

Gianluigi Donnarumma (Italien) - Kyle Walker (England), Leonardo Bonucci (Italien), Harry Maguire (England), Leonardo Spinazzola (Italien) - Jorginho (Italien), Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Pedri (Spanien) - Federico Chiesa (Italien), Romelu Lukaku (Belgien), Raheem Sterling (England)

Gianluigi Donnarumma blev utsedd till hela turneringens bäste spelare, medan Pedri utsågs till bäste unge spelare. Båda spelarna tar alltså plats i turneringens lag. Det gör däremot inte Italiens mittback Giorgio Chiellini.

Elvan har tagits ut av 16 före detta spelare och tränare, vilka agerat som observatörer åt Uefa.

