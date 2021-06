Jimmy Durmaz blir EM-expert på TV4

För tre veckor sedan presenterade TV4 sin laguppställning till fotbolls-EM i sommar, där bland annat tidigare landslagsspelarna Kim Källström, Lotta Schelin och Hanna Marklund ska jobba med mästerskapet. Nu förstärks truppen med ytterligare ett landslagsmeriterat namn som kommer att synas i rutan i sommar.

Fotbollsstjärnan Jimmy Durmaz, som var med i Janne Anderssons trupp och spelade fotbolls-VM 2018, är ny expert i TV4:s och C Mores EM-studio. Durmaz gör debut under fredagens EM-premiär mellan Turkiet och Italien.

- Jimmy Durmaz kommer in med viktig erfarenhet från sin tid som proffs ute i stora ligor i Europa, men även från sin tid i det svenska landslaget. Att han dessutom var med både under kvalet till fotbolls-EM och under fotbolls-VM 2018, gör att han kan bidra med väldigt mycket intressant för tittaren, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.



TV4 sänder sommarens mästerskap tillsammans med SVT.

Fotbolls-EM kan även streamas på C More, både i Sverige och inom EU/EES.

Här är TV4:s och C Mores laguppställning under fotbolls-EM:

Lasse Granqvist - programledare/kommentator

Gusten Dahlin – programledare

Kim Källström – expert

Jimmy Durmaz - expert

Lotta Schelin - expert

Hanna Marklund – expert

Hans Backe – expert

Frida Nordstrand – reporter

Olof Lundh – reporter

Åke Unger - kommentator

Jesper Hussfelt - kommentator

Adam Pinthorp - kommentator

Ola Lidmark Eriksson – analytiker

Ali Reza - reporter