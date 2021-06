Kroatien-stjärna har testat positivt för covid-19

Kroatien tog sig vidare till åttondelsfinal i EM efter att ha slutat på andra plats i grupp D. I åttondelsfinalen ställs man mot Spanien, en match som spelas på måndag.

Då får man klara sig utan Ivan Perisic som testat positivt för covid-19. Detta bekräftar nu det kroatiska fotbollsförbundet.

"Under kvällen har det kroatiska fotbollsförbundet fått resultaten av de vanliga testerna för covid-19 vilket visade att landslagets Ivan Perisic testat positivt för viruset", skriver man.

Perisic kommer nu att isoleras i tio dagar till följd av det positiva testet.

Övriga spelare och ledare i det kroatiska landslaget har testat negativt.

Det kroatiska landslaget befinner sig just nu i staden Pula och under söndagen flyger man till Köpenhamn där lagets åttondelsfinal mot Spanien spelas.

Croatian Football Federation received the results of regular testing for the SARS-CoV-2 virus, which showed that player Ivan Perišić has tested positive for novel coronavirus. Media release: https://t.co/O7E9c1haeO