Målvakt lämnar Belgiens EM-trupp: "Besviken"

Under söndagen vann Belgien mot Portugal och laget tog sig därmed vidare till kvartsfinal i EM, där man ställs mot Italien.

En som inte kommer finnas med då? Målvakten Simon Mignolet.

Under måndagen meddelar nämligen Mignolet att han lämnar Belgiens EM-trupp på grund av skada.

"Besviken att behöva lämna det belgiska landslaget under EM på grund av skada. Jag kommer att fortsätta vara deras tolfte man under resten av turneringen, men nu från hemmaplan", skriver målvakten på Twitter.

Mignolet är reservmålvakt i Belgiens EM-trupp där Real Madrids Thibaut Cuortois är det givna förstavalet.

Disappointed to withdraw from the @BelRedDevils #EURO2020 squad due to injury. I will remain their 12th man for the remainder of this tournament but now from home! #DEVILTIME ❤️ pic.twitter.com/iqCvBz6ZcL