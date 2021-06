1:42 Foto: Bildbyrån Nästa Avbryt Försök igen

Klippet ovan är från C Mores EM-kollen. Programmen om alla grupper hittar du på C More.

EM 2021 (herr)

Mourinho ger sin engelska EM-elva - petar Rashford: "Han blir vilsen..."

11:07

Hur borde England ställa upp i EM?

José Mourinho är säker på en sak.

Han skulle peta Rashford.

- Grealish spelar bäst på vänsterkanten, säger han enligt Talksport.