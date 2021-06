Skotsk succéspelare har testat positivt för covid-19

Det var i den andra EM-gruppspelsmatchen som Skottland fick med sig en poäng i derbyt mot England. En som stack ut och stod för en imponerande insats var den skotske mittfältaren Billy Gilmour. Gilmour fick efter 0-0-mötet motta priset som matchens lirare.

Men nu har Gilmour testats positivt för covid-19, bekräftar Skottlands förbund i ett officiellt uttalande.

Han kommer att isoleras under tio dagars tid och missar tisdagens match mot Kroatien.

Under Premier League-säsongen med Chelsea har Gilmour fått knapert med speltid. Två starter och tre inhopp fick 20-åringen, vars kontrakt med Chelsea sträcker sig till sommaren 2023.

We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19.



Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK