Southgates drag - sägs byta ut båda ytterbackarna

När England besegrade Kroatien med 1-0 hemma på Wembley i EM-premiären var det med Kyle Walker som högerback och Kieran Tripper som vänsterback.

Valet av Trippier till vänster väckte förvåning då Atlético Madrid-spelaren egentligen är högerback. Förbundskapten Gareth Southgate motiverade då sitt val på följande sätt:

- Vi kände att hans kommunikation i backlinjen och hans förmåga att gå ut och stoppa krossbollar tidigt och hans erfarenhet för en dag som denna - bredvid Tyrone Mings, som är relativt tidigt i sin landslagskarriär - skulle vara ett bra stabiliserande element, sa Southgate till BBC.

Nu verkar det dock som att Trippier och Walker får kliva åt sidan i Englands heta rivalmöte med Skottland på Wembley under fredagskvällen. Reece James och Luke Shaw går in och ersätter, enligt The Telegraph.

Vidare ser det ut som att Tyrone Mings fortsätter bredvid John Stones i mittförsvaret. Detta trots att Harry Maguire är tillbaka från sin skada. Det rapporterar bland andra brittiska Sky Sports.

- Harry kommer att vara involverad i morgon (läs: i dag). Beslutet som vi måste ta är om han är redo att starta, har Southgate tidigare sagt enligt Daily Mirror.