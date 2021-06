Det var i dagens EM-premiär för Belgien som Timothy Castagne fick en smäll mot huvudet då han nickade ihop med en rysk spelare.

Nu kommer beskedet att Leicester City-backen missar hela EM till följd av huvudskadan. Det bekräftar förbundskapten Roberto Martinez, rapporterar The Telegraph-journalisten James Ducker på twitter.

Belgien vann öppningsmatchen mot Ryssland med 3-0 efter två mål av Romelu Lukaku. I Belgiens grupp spelar även Danmark och Finland.

Roberto Martinez confirms Timothy Castagne has been ruled out of the rest of the tournament. Very unfortunate news #bel