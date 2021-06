TV: Griezmann avgjorde Frankrikes EM-genrep – med läcker konstspark

Under tisdagen EM-genrepade Frankrike då man ställdes hemma mot Bulgarien. Fransmännen mönstrade en namnstark startelva där spelare som Karim Benzema, Kylian Mbappé och Antoine Griezmann fanns med.

Och den sistnämnda skulle också bli målskytt i första halvlek.

Mbappé utmanade till vänster i straffområdet och via en bulgarisk fot hamnade bollen hos Antoine Griezmann, som med en läcker cykelsparksrörelse satte dit 1-0-målet.

Barcelona-forwardens mål såg länge ut att bli matchens enda, men i slutet av matchen stormade Olivier Giroud in i straffområdet och från nära håll stötte forwarden in 2-0. Innan domaren blåste av hann Giroud också med att bli tvåmålsskytt då han åter igen stötte in bollen från nära håll.

Seger i genrepet för Frankrike alltså, men laget åkte också på en tung skada då Benzema fick kliva av skadad i första halvlek.

Frankrike inleder EM den 15 juni då man ställs mot Tyskland.