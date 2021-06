TV: Inhoppare frälste Italien - klart för kvartsfinal efter förlängningsdrama

Italien gick in i lördagens åttondelsfinal mot Österrike som stor favorit. I gruppspelet imponerade laget och tog tre segrar på lika många matcher, men mot Österrike hade man det svårare.

Ofta saknades den rätta skärpan när lägena dök upp och dessutom hade Ciro Immobile otur när han prickade kryssribban i första halvlek då han testade avslut från distans.

Italien hade ett tydligt spelövertag i början av matchen, men i andra halvlek lyfte Österrike spelet och man hade bland annat en boll i nät genom Marko Arnautovic. Men forwardens mål dömdes bort efter en tids VAR-granskning.

Matchen gick till slut till förlängning – och där fick Italien en drömstart. Federico Chiesa, som byttes in i slutet av andra halvlek, fick bollen till höger i straffområdet och efter att ha undvikit en Österrike-spelare dundrade han in bollen med vänsterfoten. Ett klassmål av Juventus-mittfältaren.

ANNONS

Och i slutet av den första förlängningskvarten blev ytterligare en inhoppare målskytt. Matteo Pessina ryckte åt sig bollen efter en tilltrasslad situation i straffområdet och från nära håll tryckte han in 2-0 med vänsterfoten.

I den andra förlängningskvarten öppnade spelet upp sig rejält då Österrike trycke på framåt för ett mål. Och bland annat hade Marcel Sabitzer ett fint läge, men hans avslut från ett par meter med vänsterfoten gick utanför målramen.

Med ungefär fem minuter kvar av matchen skapade Österrike nerv. Detta då inbytte Sasa Kalajdzic skarvade in en hörna från snäv vinkel.

Närmare än så kom dock inte Österrike och Italien är därmed klart för kvartsfinal i EM. Där ställs man mot vinnaren i åttondelsfinalen mellan Belgien och Portugal.

- Spelarna som kom in från bänken hade rätt mentalitet och kom in i matchen för att ändra på matchbilden. Spelarna som byttes in i matchen var extraordinära efter att spelarna som byttes ut givit allt, säger Italiens förbundskapten Roberto Mancini enligt Football-Italia.

ANNONS

Han fortsätter:

- Jag visste att det här skulle bli tufft, troligtvis tuffare en än kvartsfinal. Matcher kan börja gå i fel riktning, men vi spelade bra och förtjänade det (segern reds. anm).

Startelvor:

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne.

Österrike: Bachmann - Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba - Grillitsch - Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic.