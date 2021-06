TV: Så gick det till när Friends nobbades för Parken: "Han var inte förtjust i svenskar"

På lördagen ställs Danmark mot Finland i ett hett nordiskt ”derby” under EM:s andra dag. Matchen spelas på Parken i Köpenhamn, som alltså är en av värdstäderna under det lite speciella slutspelet.

Beslutet om vilka arenor/städer som skulle få arrangera matcher under mästerskapet togs hösten 2014. Och att inte Sverige fick någon match förvånade Karl-Erik Nilsson, ordförande i det Svenska Fotbollförbundet. Parken i Köpenhamn är mindre och betydligt äldre.

- Vi fick så otroligt positiva signaler. Man talade om Friends som en ”state of the art”-arena. Och vem jag än pratade med så var svaret: Friends är givet, det är klart att EM kommer spelas där”. Det är möjligt att vi med gott självförtroende vaggades in i någon säkerhet kring att här redan var klart, säger Nilsson.

ANNONS

Bakom beslutet går att misstänka att det låg en hel del politik inom Uefa. Lars-Christer Olsson, som suttit i Uefas exekutiva kommitté och som dessutom varit generalsekreterare för samma organisation, förklarar att det historiskt sett starka danska stödet för dåvarande Uefa-ordföranden Michel Platini spelade in.

- Ja, eftersom det var Platini som var ordförande så tror jag att det var en faktor. Han var inte speciellt förtjust i svenskar, säger han.

Se hela reportaget i "Lundhs EM-historier", som går till botten med historiken som låg bakom nobben av Friends Arena – och hur det går långt tillbaka i tiden, i spelaren ovan.