EM 2021 (herr)

Tyskland ska gottgöra för sitt 'svek': "Är skyldiga dem det"

Fiasko i VM 2018.

Nu ska Tyskland gottgöra supportrarna för sitt "svek".

- Vi är skyldiga dem det, säger lagkapten Manuel Neuer på måndagens presskonferens.