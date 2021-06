Uefa stoppar München - nu stöttas man av andra tyska städer

Ungerns riksdag klubbade i förra veckan igenom anti-LGBT-lagstiftning. Detta fick Tyskland att agera, och inför matchen mellan nationerna var planen att lysa upp arenan i München i regnbågsfärger, men så blir det inte.

Bild rapporterade under måndagen att Uefa var emot initiativet, och under tisdagen kom beskedet. Uefa säger följande i ett uttalande enligt nyhetsbyrån PA Media:

"Rasism, homofobi, sexism och alla former av diskriminering är en fläck i våra samhällen - och representerar ett av de största problemen inom fotbollen i dag. Diskriminerande beteende har skadat både matcher i sig, och utanför arenorna, online-diskursen kring den sport vi älskar."

De fortsätter:

"Uefa är genom sina stadgar en politiskt och religiöst neutral organisation. Med tanke på det politiska sammanhanget kring denna specifika begäran - ett meddelande (regnbågsfärgad arena) som syftar till ett beslut som fattats av det Ungerns riksdag - måste Uefa avslå denna begäran."

Till följd av detta kommer i stället andra arenor runt om i Tyskland lysas upp med regnbågsfärger. Eintracht Frankfurt är en av klubbarna som stöttar.

"Om München inte får lysas upp på onsdag, måste de andra arenorna i landet visa sina färger. Kliv fram nu, kollegor i ligan. Deutsche Bank Park (tidigare Waldstadion) lyser upp regnbågen under matchen mot Ungern. Waldstadion kommer att förbli färgstark.", skriver talespersonen Axel Hellmann på Twitter.

Även Kölns arena Rheinenergiestadion kommer lysas upp, det bekräftar klubben på Twitter.

A signal for diversity 🏳️‍🌈



During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6