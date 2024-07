Southgate förklarar Shaw-skiftet: "Ger oss balans"

Englands förbundskapten Gareth Southgate gjorde ett skifte i sin startelva till finalen mot Spanien i EM i Tyskland. Southgate valde att starta med vänsterbacken Luke Shaw - för första gången i EM - i stället för Kieran Trippier på Olympiastadion i Berlin.

Nu förklarar förbundskaptenen sitt val.

- Han ger oss den balans längst ut till vänster som vi har saknat lite, men Kieran har varit en otrolig soldat på den sidan, säger Southgate enligt Sky Sports.

Shaw har under en längre tid slitit med skadeproblem, men har hoppat in mot Schweiz och Nederländerna i EM-slutspelet. Tidigare under söndagen publicerade brittiska medier uppgifter om att Shaw skulle starta och beskrev det då som ett "chockbyte".