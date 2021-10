Från Wembley till Citys träningsanläggning: "Jag är förvånad"

VM i Frankrike 2019 var ett stort lyft för internationell damfotboll med tiotusentals åskådare på de flesta matcherna. Matchen med färst åskådare var gruppspelsmatchen mellan Paraguay och Nya Zeeland i Montpellier, där 8009 personer dök upp, enligt NRK.

Under EM i England i sommar kommer sju av matcherna att spelas på arenor som tar in färre åskådare än så. Utöver Manchester City Academy Stadium, som rymmer 7000 åskådare, kommer tre gruppspelsmatcher och en av kvartsfinalerna att äga rum på Leigh Sports Village, en arena med plats för 8000-12 000 personer.

- Jag tror att det ligger politik bakom att Manchester City, en väldigt viktig "intressent", står på egen hand här. Det har ingen sagt till mig, men det är min analys av situationen, säger den norska spelaren Lise Klaveness enligt NRK.

Här är en lista på arenorna:

Old Trafford (Manchester)

Kapacitet: 76 000

Här spelas enbart premiärmatchen till turneringen. Manchester Uniteds herrlag har spelat på arenan sedan tidigt 1900-tal och arenan kallas för "The Theatre of Dreams". Det är Englands näst största fotbollsarena efter Wembley Stadium. Champions League-finalen spelades på Old Trafford 2003.

När matcher spelas där:

Onsdag den 6 juli (Grupp A - Englands och mästerskapets första match)

Brighton & Hove Community Stadium (Brighton)

Kapacitet: 30 000

Här spelar Graham Potters Brighton sina hemmamatcher i vanliga fall. Det är en av få arenor med hög publikkapacitet där mer än en match kommer att äga rum.

När matcher spelas där:

Måndag den 11 juli (Grupp A - England spelar)

Fredag den 15 juli (Grupp A)

Onsdag den 20 juli (Kvartsfinal)

Brentford Community Stadium (London)

Kapacitet: 17 000

Pontus Janssons och Brentfords nya arena får också vara med. Den invigdes i september 2020. Det är alltså en väldigt ny och modern arena, men långt ifrån den största i London.

När matcher spelas där:

Fredag den 8 juli (Grupp B)

Tisdag den 12 juli (Grupp B)

Lördag den 16 juli (Grupp B)

Torsdag den 21 juli (Kvartsfinal)

Manchester City Academy Stadium (Manchester)

Kapacitet: 7000

Här spelar Manchester Citys damer sina matcher och arenan är dessutom en del av herrlagets träningsanläggning. Publikkapaciteten är den lägsta av alla arenor som nationerna ska spela på i turneringen. Beslutet att använda en träningsanläggning som en arena till ett mästerskap har också kritiserats.

- Jag är förvånad över att de väljer att sätta matcher på så små arenor efter det stora trycket och intresset som var i VM 2019, med mycket folk på läktaren. Jag tycker att vi förtjänar att spela på de största och finaste arenorna, säger Norges förbundskapten och svensken Martin Sjögren enligt NRK.

När matcher spelas där:

Söndag den 10 juli (Grupp D)

Torsdag den 14 juli (Grupp D)

Måndag den 18 juli (Grupp D)

Stadium MK (Milton Keynes)

Kapacitet: 30 500

Här spelar MK Dons sina hemmamatcher. Arenan invigdes 2007 och här spelade Dele Alli innan han värvades av Tottenham. Utöver fotboll spelas det även rugby på den här arenan.

När matcher spelas där:

Fredag den 8 juli (Grupp B)

Tisdag den 12 juli (Grupp B)

Lördag den 16 juli (Grupp B)

Onsdag den 27 juli (Semifinal)

New York Stadium (Rotherham)

Kapacitet: 12 000

Ytterligare en liten arena. Här spelar Rotherham United sina hemmamatcher som håller till i League One. Den inviges 2012 och heter som den heter dels på grund att klubbens ordförande Tony Stewart trodde att det skulle locka till sig amerikanska investerare.

När matcher spelas där:

Söndag den 10 juli (Grupp D)



Torsdag den 14 juli (Grupp D)Måndag den 18 juli (Grupp D)Lördag den 23 juli (Kvartsfinal)

Bramall Lane (Sheffield)

Kapacitet: 32 000

Arenan är Sheffield Uniteds hemmaarena och invigdes redan 1855. Den har byggts ut ett antal gånger sedan dess och idag ryms därför över 30 000 åskådare på arenan.

När matcher spelas där:

Lördag den 9 juli (Grupp C)

Onsdag den 13 juli (Grupp C)

Söndag den 17 juli (Grupp C)

Tisdag den 26 juli (Semifinal)

St Mary's Stadium (Southampton)

Kapacitet: 32 000

Southamptons hemmaarena är rankad fyrstjärnig (av fem) av Uefa. Det är Uefas sätt att klassificera europeiska fotbollsarenor och säkerhetsställa arenor vid matchevenemang på europeisk nivå.

När matcher spelas där:

Torsdag den 7 juli (Grupp A)

Måndag den 11 juli (Grupp A)

Fredag den 15 juli (Grupp A - England spelar)

Leigh Sports Village (Wigan & Leigh)

Kapacitet: 12 000

Ytterligare en liten arena med låg publikkapacitet. Den används inte som en arena av ett klubblag som tidigare nämnda arenor. Arenan används av rugbylag och Manchester Uniteds ungdomslag. Här har event som Sir Elton John-konserter ägt rum och några andra mindre idrottsevenemang. Atleter var till exempel tillåtna att förbereda sig inför OS 2012 på denna arena.

När matcher spelas där:

Lördag den 9 juli (Grupp C)

Onsdag den 13 juli (Grupp C)

Söndag den 17 juli (Grupp C)

Fredag den 22 juli (Kvartsfinal)

Wembley Stadium (London)

Kapacitet: 90 000

Wembley är Englands nationalarena där flera finaler har spelats genom fotbollshistorien. Champions League-finalerna 2011 och 2013, samt den senaste EM-finalen är bara några exempel. Den här finalen kommer också att avgöras på Wembleys gräs.



Söndag den 31 juli (Finalen)

Se lottningen på Fotbollskanalen och C More klockan 17.50 på torsdagskvällen.