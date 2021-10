Allt du behöver veta inför EM-lottningen

Lottningen av damernas EM 2022 kommer att streamas live på C More från klockan 17:50 under torsdagen den 28 oktober.

16 olika länder gör upp om EM-titeln den kommande sommaren i England. Under lottningen i Manchester kommer det avgöras vilka Sverige kommer att få möta i gruppspelet och när de ska spela sina matcher. Turneringen pågår från den 6 juli till den 31 juli, med 31 matcher över hela England.

Under C Mores sändning kommer Daniel Kristiansson och Hanna Marklund kommentera lottningen. Uefa har också bekräftat på sin officiella hemsida att Sveriges bästa målskytt, Lotta Schelin, kommer vara en av flera som lottar fram grupperna under torsdagen.

Alla länder (förutom England) har blivit placerade i fyra seedningsgrupper baserade på tidigare prestationer i EM 2017 (både kvalet och slutspelet), VM 2019 (både kvalet och slutspelet) och EM-kvalet inför det här mästerskapet. Med hjälp av dessa seedningsgrupper ska fyra grupper (A-D) lottas fram med fyra lag i vardera.

Seedningsgrupperna:

Placerad på första platsen i grupp A: England (värdland)

1: Nederländerna (regerande mästarna), Tyskland och Frankrike

2: Sverige, Spanien, Norge och Italien

3: Danmark, Belgien, Schweiz och Österrike

4. Island, Ryssland, Finland och Nordirland

Så här går lottningen till:

England har redan fått den första platsen i grupp A eftersom de är turneringens värdland. Lottningen börjar med seedningsgrupp 1. De tre lagen ska fylla position 1 i resterande grupper (grupp B, grupp C och grupp D). En boll dras och laget tilldelas position 1 i grupp B; en andra boll dras och laget tilldelas position 1 i grupp C; den sista bollen dras och det laget tilldelas position 1 i grupp D. Alla andra seedningsgrupper innehåller fyra lag (se ovan) och blir placerade mellan position 2-4 i gruppen.

Lottningen fortsätter med seedningsgrupp 2, där Sverige är ett av länderna. En boll dras och laget tilldelas grupp A. För att bestämma positionen för det lottade laget i grupp A (dvs. A2, A3 eller A4) dras en till boll. Positionerna i gruppen avgör sedan vilken ordning gruppmatcherna ska spelas i. Därefter dras en andra boll från seedningsgrupp 2 och tilldelas en plats i grupp B. För att bestämma lagets position i grupp B, dras en till boll och placerar laget i B2, B3 eller B4. Samma procedur upprepas för grupperna C och D. När seedningsgrupp 2 har tömts går dragningen vidare till seedningsgrupp 3 och sedan till seedningsgrupp 4, med samma procedur.

Här är landslagens bästa målskyttar under EM-kvalet:

Belgien - Tine De Caigny, 12 mål

Danmark - Nadia Nadim, 9 mål

Finland - Linda Sällström, 9 mål



- Eugénie Le Sommer, 7 mål- Klara Bühl, 6 mål- Elín Metta Jensen, 6 mål- Cristiana Girelli, 8 mål- Sherida Spitse, 10 mål- Rachel Furness, 4 mål- Caroline Graham Hansen, 10 mål- Nelli Korovkina, 7 mål- Jennifer Hermoso, 10 mål- Anna Anvegård, 5 mål- Ana-Maria Crnogorčević, 6 målNicole Billa, 7 mål

Se lottningen på Fotbollskanalen och C More klockan 17.50 på torsdagskvällen.