Experterna inför lottningen: "Det är mardrömslottningen"

16 olika länder gör upp om EM-titeln den kommande sommaren i England. Under torsdagen lottas grupperna till turneringen på C More. Nu har Fotbollskanalen kollat med experterna om hur deras tankar går inför lottningen.

Vadvore drömlottningen för Sverige?

OLOF LUNDH:

- Nederländerna, Österrike och Nordirland.

HANNA MARKLUND:

- Ur första seedningsgruppen är ingen en dröm. Men jag säger ändå Nederländerna. Jag tycker att de har gjort bra resultat på slutet, men de ser inte lika vassa ut som tidigare. De har ju bytt förbundskapten.

Så: Nederländerna, Österrike och Nordirland

ANDREAS SUNDBERG:

Laget som kanske skrämmer allra mest är Spanien, men både Spanien och Sverige är i den andra seedningsgruppen och kan därför inte hamna i samma grupp. England, Frankrike, Tyskland och Nederländerna är i den första seedningsgruppen, och det är lag som känns ganska jämna. Men varför inte ta sig an värdnationen England, det hade varit kul. Det är ett lag som Sverige slog i VM-bronsmatchen 2019, och som man också ska kunna besegra nu.

Från seedningsgrupp 3 så hade Belgien varit en bra motståndare. Laget är trea i sin VM-kvalgrupp och förlorade med 0-4 mot Norge och spelade 1-1 mot Polen. Från sista seedningsgruppen tar vi Finland så vi får en grannfajt.

Från seedningsgrupp 3 så hade Belgien varit en bra motståndare. Laget är trea i sin VM-kvalgrupp och förlorade med 0-4 mot Norge och spelade 1-1 mot Polen. Från sista seedningsgruppen tar vi Finland så vi får en grannfajt.

Så: England, Belgien och Finland.

DANIEL KRISTIANSSON:

- England, Belgien och Finland.

Vad vore mardrömslottningen?

OLOF LUNDH:

- England, Danmark och Island.

HANNA MARKLUND:

- England kanske är svagare men de är hemmanation. Frankrike har en ruskigt bra trupp, men har kvar en tränare som har gjort det lite bråkigt. Så jag går på Tyskland.

Så då väljer jag Tyskland, Danmark och Island.

ANDREAS SUNDBERG:

- Vivianne Miedema är en anfallare som man vill undvika. Tillsammans med Lieke Martens (vi såg i Champions League-finalen vad hon är kapabel till) och Daniëlle Van De Donk så har Nederländerna en vass anfallstrio. Tyskland ser kanske stabilare ut över alla lagdelarna, medan Frankrike hade problem med Slovenien i VM-kvalet.

I seedningsgrupp 3 ser Danmark starkast ut och Pernille Harder kan såra vilket försvar som helst. I seedningsgrupp 4 är Island och Ryssland starkast, men det var inte så längesedan som Sverige hade problem med Island, så vi väljer det laget.



Så mardröm: Nederländerna, Danmark och Island.

DANIEL KRISTIANSSON:

- Nederländerna, Schweiz och NordIrland

Vad blir nyckeln för Sverige om de ska ha ett lyckat mästerskap?

OLOF LUNDH:

- Det som kan oroa kring landslaget är hur viktig Caroline Seger, Kosovare Asllani och Hedvig Lindahl fortfarande är. Framför allt de två mittfältarna var saknade i VM-kvalet mot Irland och det finns inga riktiga ersättare vilket inte är konstigt då de håller hög klass fortfarande. Framgång för Sverige hänger antingen på att de är med eller att en del andra spelare fortsätter att ta kliv och utvecklas. Angeldahl, Bennison och Zigiotti Olme är några som fått möjligheten och som bytt eller byter klubbadresser och därmed kan utvecklas ytterligare.

HANNA MARKLUND:

- Oj, bra fråga. Jag tycker att man har utvecklat spelet med Gerhardsson. Hela tiden. Man ser stabila ut i defensiven och har visat upp ett vassare anfallsspel i bland annat OS. Sedan har inte Sverige hur många spelare som helst att ta ifrån, så det gäller att ha nyckelspelare skadefria. Det är det jag kommer att tänka på så här spontant.

ANDREAS SUNDBERG:

- Det är ju alltid att ha ett bra försvarsspel och att vara effektiva framåt. På sina tolv senaste matcher har Sverige hållit nollan nio gånger. Försvarsspelet är starkt. Men om vi ser till de senaste matcherna, mot Irland och Skottland så fanns det mer att önska i det offensiva spelet. Det är viktigt att spelarna som är utomlands får spela mycket i sina klubbar och komma med bra form till EM. Det har varit lite si och så med det.

DANIEL KRISTIANSSON:

- Finns flera. Det är viktigt att undvika skador och kanske viktigast är att vi har spelare som är i nästintill perfekt och god form när de kommer till samling och senare när det bränner till med avspark i premiären. Spelmässigt vill jag se bra passningsspel och fart på bollen och att Rolfö skjuter på allt. Konkurrensen är tuff, det är inte många som är säkra på en plats i det här gänget och det betyder att laget växer sig ännu starkare. Våra nyckelspelare måste förstås prestera.

Det är långt till EM, men vad tror ni om Sveriges chanser i mästerskapet?

OLOF LUNDH:

- Det blir spännande att se om Peter Gerhardsson och Magnus Wikman kan fortsätta på sin starka resultatutveckling med VM-brons, OS-silver till EM. De har fått ihop laget till en enhet och överraskar i mästerskap med att skifta stora delar till vissa matcher och under OS var det tydligt att Sveriges offensiva spel hade utvecklats. I höst har det gått trögare spelmässigt även om man vunnit VM-kvalen. Sverige är inte guldfavorit men det är klart att det finns förväntningar och tryck på landslaget som är större än både under VM och OS och det blir något nytt man ska hantera. Medalj är ett rimligt mål men det kan bli tufft redan i en kvartsfinal och därmed respass.

HANNA MARKLUND:

- Sverige visar nästan alltid att man är ett bra mästerskapslag. Det har också Gerhardsson visat med det här laget. Därför har man höga förväntningar på Sverige också. Däremot vill jag säga att det kommer flera andra länder också om man jämför med OS till exempel. Spanien med sina Barcelona-spelare har varit helt fenomenala. De kommer vara riktigt bra. England har det inte alltid gått bra för, men deras liga blir allt bättre. Det kommer vara ett EM som är väldigt tuff, tror jag. Det är många lag med hög kvalité, jag skulle säga ungefär åtta lag som är väldigt bra.

ANDREAS SUNDBERG:

- Väldigt bra. Trea i VM och tvåa i OS. För mig ser Sverige ut som det bästa laget av alla och det finns absolut chans att gå hela vägen i EM. Tror att alla lag i seedningsgrupp 1 vill undvika Sverige.

DANIEL KRISTIANSSON:

- Jag smyger äntligen runt med en positiv känsla nu när det närmar sig (visst, det är åtta månader kvar). VM 2019 i Frankrike och OS i somras var väldigt härligt att följa men också mycket överraskande för mig. Jag tänker på resultatet. Spelet visste jag fanns där. Jag säger EM-final.

Har ni en favorit till mästerskapet idag?

OLOF LUNDH:

- Englands utveckling avstannade under Phil Neville men under nederländskan Sarina Wiegman så lär det ta fart igen och med hemmasupportrarna i ryggen är guldchanserna stora. Wiegman hade stora framgångar med Nederländerna som vann EM 2017 bara sex månader efter att hon blivit förbundskapten och man tog silver i VM 2019 efter att ha slagit ut Sverige i semifinalen. Hittills har England vunnit fyra av fyra VM-kval utan att släppa in mål under Wiegman, även om det varit mot svagt motstånd.

HANNA MARKLUND:

- Kvalen behöver nödvändigtvis inte säga så himla mycket. Sverige går rent genom kvalen men det betyder inget i mästerskapet. Tyskland kanske med väldigt mycket revanschlust?

ANDREAS SUNDBERG:

- Sverige. Om jag skulle gissa vinnare så skulle jag säga två lag från seedningsgrupp 2: Sverige eller Spanien. Barca-mittfältet med Putellas, Bonmati och Guijarro är världsklass. Likaså Barca-anfallaren Hermoso. Panos i mål. Paredes i försvaret. Det är mycket Barcelona, det är klass, och det finns ännu fler.

DANIEL KRISTIANSSON:

- Nej det har jag faktiskt inte. Jag vill gärna säga Frankrike eftersom deras spelare tilltalar mig med sin teknik, fart och skicklighet kring det mesta men de har en förmåga att inte nå hela vägen. Jag ser sju-åtta lag som kan ta hem titeln. Hinner England, med sin relativt nya förbundskapten Sarina Wiegma, få ordning på sitt lag med en del nytt så spelar de final mot Sverige. Martin Sjögrens Norge är en outsider och Tyskland har återigen ett otroligt bra lag.

Se lottningen på Fotbollskanalen och C More klockan 17:50 på torsdagskvällen.