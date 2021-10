Klart: Sveriges grupp lottad i EM-slutspelet

Peter Gerhardssons svenska landslag deltar nästa sommar i EM-slutspelet i England. Under torsdagen lottades grupperna i Manchester till mästerskapet.

Nu står det klart att Sverige ställs mot följande landslag i EM-gruppspelet: Nederländerna, Schweiz och Ryssland. Matcherna i grupp C spelas på Bramall Lane i Sheffield och på Leigh Sports Village i Manchester.

- Ja, det är jag (nöjd med lottningen), men samtidigt tänker jag att man ska slå alla. Man får någon gång möta alla om man ska ta sig hela vägen ändå, säger målvakten Hedvig Lindahl till C More.

Lindahl ser bland annat fram emot att få möta Nederländerna.

ANNONS

- Det är en spännande motståndare. De har förhoppningsvis varit på toppen nu och är på väg åt andra hållet. Vi vet inte hur det går för den nya förbundskaptenen, men det är ett väldigt bra lag. De har fantastiska spelare fortfarande och har bytt sitt lag under många år. Jag spelar med en tjej från Nederländerna i Atlético, så jag har rätt bra koll på dem, men det känns absolut möjligt att kunna vinna den matchen, även om det blir tufft såklart.

Har du en känsla av var Nederländerna står nu i jämförelse med i VM 2019?

- Man får inte säga för mycket här. Då blir det väl karma åt fel håll, men jag tror faktiskt att de har varit riktigt, riktigt heta nu ett tag och kommer att få svårt att vara så dominanta som de har varit. Jag tror faktiskt att de är lite sämre.

Lindahl har även stor respekt för Ryssland och Schweiz.

ANNONS

- På pappret borde vi kanske vinna, men det är inte helt lätt. Jag har full respekt för Ryssland, säger hon och fortsätter:

- Jag har inte mött dem (Schweiz) på länge. Jag har för mig att jag mötte dem i Eskilstuna en gång och då fick vi stryk. Det var kanske inte vår bästa match, även om det visserligen var en träningsmatch. De har väldigt bra spelare och kanske inte fina troféer från stora turneringar, men de kan absolut få till en bra match.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson ger även sin syn på lottningen.

- Det är helt okej. Av de fyra topprankade spelar det mindre roll. Alla är riktigt, riktigt bra. Jag hade hoppats lite på England för att få en sådan där "att minnas-match" inför ett slutsålt Old Trafford, men det är okej. Schweiz, Ryssland och Nederländerna har vi mött, så vi har lite erfarenhet av att spela mot dem. Sedan måste man se till att scouta dem fram till EM i sommar, säger han till C More.

ANNONS

Hur står sig Nederländerna nu?

- Jag har inte sett matcherna. Vi hade lite koll på dem under OS, men vi mötte inte dem då, så vi lade inte så stor kraft på dem. Miedema (Vivianne) som forward är en av världens bästa forwards, så redan där har de ett vasst vapen. Vi får se hur de spelar i VM-kvalmatcherna och hur förberedelserna ser ut. Vi gjorde en jämn match i VM, där vi förlorade efter förlängning. Vi har möjlighet att slå dem, så det känns bra.

Är Ryssland en klurig nation att möta, då de kan vara svåra att scouta?

- I VM-kvalmatcherna har vi känt att det blir jämnare. Det beror kanske mycket på att de här nationerna blir bättre. Spelarna hamnar i bättre lag och överhuvudtaget är det inte så lätt. Vi har även mött Irland och Slovakien och vunnit med 1-0 borta. Vi känner samtidigt att vi har bra förutsättningar att vinna.

ANNONS

Gerhardsson varnar vidare för Frankrike som en konkurrent om EM-guldet.

- Man pratar om Frankrike varje gång och de har inte lyckats. De har så många kvalitativa spelare, så någon gång kommer de att göra det. Vi får kanske slå dem i finalen.

EM-slutspelet inleds med Englands premiärmatch den 6 juli på Old Trafford och avslutas den 31 juli med finalen på Wembley Stadium. Mästerskapet avgörs på tio olika arenor - Brighton & Hove Community Stadium, Brentford Community Stadium, Wembley Stadium, Manchester City Academy Stadium, Stadium MK, New York Stadium, Bramall Lane, St Mary's Stadium, Old Trafford och Leigh Sports Village.