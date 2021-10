Gerhardsson om favoritskapet: "Så korkade är vi inte"

Sverige lottades in i grupp C tillsammans med regerande Europamästaren Nederländerna samt Schweiz och Ryssland när EM 2022 lottades under torsdagskvällen. Efter VM-bronset 2019 och OS-silvret i somras går Sverige in i turneringen som en av favoriterna, vilket det svenska lägret hoppas kunna axla.

- Vi vet att vi är bra och vi vill stå högst upp på pallen och vinna en guldmedalj. Klart det kan bli ett favoritskap på oss, men jag tror och hoppas att vi kan axla det bra och spela vårt spel oavsett vad. Vi är värda att ses som favoriter, säger Jonna Andersson till Fotbollskanalen.

Vad skulle det betyda att vinna ett stort mästerskap med Sverige?

Hanna Glas instämmer i att favoritskapet ska ses som något positivt och har stor tilltro till Sveriges chanser nästa sommar.

- Vi är redo. Vi vill vara bäst. När det kommer favoritskap är det något vi ser som positivt, eftersom det kommer från våra prestationer. Vi kan spela bra mot alla lag och har all potential för att vinna ett EM. Sedan blir det tufft, det är också många andra bra lag med, men presterar vi som vi kan så kan vi verkligen vinna den här turneringen, säger Glas.

Amanda Ilestedt:

- Jag funderar inte så jättemycket över det. Vi vill vinna matcher och det vill vi även i ett EM. Det är klart att det är väldigt många bra lag, men vi siktar självklart på att vinna turneringen. Så är det bara. Vi har även ett så pass bra lag med många bra spelare och en bra konkurrenssituation. Det gör att det ser bra ut.

Förbundskapten Peter Gerhardsson har heller inget emot om Sverige ses som favoriter, men låter sig inte sväva iväg bara för det.

- Om vi är favoriter skulle det vara oerhört häftigt. Det visar att vi har gjort någonting bra. Det innebär ju inte att vi vinner. Så korkade är vi inte att vi tror att det bara är det. Det skulle vara läckert, då det visar att vi har gjort något som är bra. Det är okej, säger Gerhardsson till C More.

Sverige möter Nederländerna i premiären den 9 juli innan Ryssland väntar den 13 juli och Schweiz den 17 juli.