Olsens stress - över att missa övergången till Sheffield: "Blev inskickat minuter före deadline"

Robin Olsen har två år kvar på kontraktet med Roma. Men den italienska klubben vill inte satsa på svensken och tidigare har han lånats ut till Cagliari och Everton. Nu har han precis gjort klart med Sheffield United. Övergången blev klar precis innan transferfönstret stängde.

- Det slutade med att sista papperet blev inskickat fyra-fem minuter före deadline. Det var något dokument som skulle signeras. Det var mer stress nu just med pappersarbetet och att det skulle skickas. Jag hade Emil (Forsberg) där och vi umgicks, tiden gick fort. Man fick upp pulsen ju snabbare tiden och närmare tiden gick mot deadline, säger han.

- Jag hade önskemål om att komma bort, och Roma har visat att man inte vill ha mig. Så jag ville bort och nu hittade vi en bra lösning.

Robin Olsen berättar att han och familjen trivdes bra i England när han spelade i Everton under förra säsongen. Därför ville de tillbaka.

- Det var ett önskemål jag hade. Redan förra säsongen när jag var där så fick jag känslan att det är där jag vill spela. Och familjen trivdes bra. Så det var ett stort önskemål att komma tillbaka.

Hur ser du på att du hamnade i Sheffield United, som ligger i botten av The Championship?

- Jag är väldigt glad att det löste sig till slut. Snacket började redan under EM och det ryktades om klubbar. Men för mig var fokus att prestera under EM och att ta allt efter. Jag har två år kvar med Roma, det var väl deras chans nu att sälja mig och tjäna bra med pengar. Vilka klubbar som förhandlade med Roma vill jag inte gå in på. Jag är bara glad och lättad att det löste sig. Sheffield är en fin klubb som var i PL och som har som ambition att gå upp igen. Den resan vill jag vara med på, säger han.

- Sedan är det ju så att jag behöver speltid. Och jag trivdes jag bra i England förra året och kände att jag ville stanna i England. Jag hoppas att resan där kan sluta väldigt bra.