Times: City i protest mot 115 fuskanklagelser - ifrågasätter advokaten

Manchester City jagar en historisk trippel på plan. Vid sidan om planen står man anklagad för 115 olika regelbrott kopplat till hur man skött ekonomin i klubben under en längre period.

Under torsdagen rapporterar The Times uppgifter på att Manchester City nu har lämnat in juridiska utmaningar mot anklagelserna. Dels menar man på att de senaste ändringarna i Premier Leagues regler bör göra att regelbrott innan dess inte ska tillämpas i utredningen.

På liknande sätt gick Manchester City till väga när man fick Uefas avstängning på två år upphävd i Cas. Man hänvisade då till att tiden för att straffas hade gått ut och man fick sin avstängning i europeiska klubbturneringar hävd.

Vidare sägs man också ifrågasätta inblandningen av Murray Rosen KC, chef för Premier Leagues oberoende panel. Rosen är den person som utser ordföranden för disciplinnämnden.

Anledningen till att Manchester City ifrågasätter honom? Han hejar på Arsenal. På Rosens hemsida står det nämligen att han är "medlem i MCC och Arsenal FC".

Manchester City utreds fortsatt av en oberoende kommitté.