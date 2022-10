Djurgården slog Gent igen - klart för ECL-slutspel

Förra torsdagen vann Djurgården med 1-0 borta mot Gent i gruppfinalen i Europa Conference League. "Returen" på Tele2 Arena under torsdagen blev även det en fröjd för de blårandiga, som vann med 4-2.

Djurgården förändrade en hel del i startelvan till den här matchen. Mittfältarna Hampus Finndell och Rasmus Schüller missade drabbningen på grund av skada och dessutom sattes målvakten Jacob Widell Zetterström, ytterbacken Pierre Neurath Bengtsson, yttern Haris Radetinac och forwarden Victor Edvardsen på bänken jämfört med senast mot Häcken.

- Vi måste ha ett halvt öga på söndag (derby mot AIK) också, och försöka balansera saker och ting så gott det går. Det händer saker hela tiden och man kan inte vara för långsiktig och man kan inte vara för kortsiktig. Vi hoppas att vi hittar en bra balans i det här, sa tränaren Kim Bergstrand till Viaplay inför avspark.

Men trots många skiften i startelvan, och det faktum att Hjalmar Ekdal tvingades kliva av i mitten av första halvlek, lyckades Djurgården prestera. Gent skapade några farligheter innan paus, men det var hemmalaget som levererade mål.

Först sköt Kalle Holmberg, som oväntat fick chansen från start efter att ha fått skralt med speltid den här säsongen, in 1-0 i den 21:a minuten. På en passning från Gustav Wikheim klippte han till direkt i en position någon meter utanför straffområdet och fick se bollen slinka in i bortre hörnet.

I den 42:a minuten gjorde nämnde Wikheim 2-0, efter förarbete av Joel Asoro och Magnus Eriksson. Och det sista som hände i den första halvleken var att Eriksson slog in en frispark som Emmanuel Banda nickade in till 3-0 för Djurgården.

När Banda firade målet drog han upp sin matchtröja och under den hade han en t-shirt med texten: "Fortsätt vara stark, Comps". En hälsning till zambiske landsmannen och förre Brighton-spelaren Enock Mwepu, som i veckan tvingades avsluta sin karriär på grund av en ärftlig hjärtsjukdom.

Djurgården satte 4-0 redan elva sekunder (!) in i den andra halvleken. Joel Asoro utnyttjade slarv i Gent-försvaret och slog in bollen till Gustav Wikheim som dunkade in sitt andra mål för kvällen.

I den 61:a minuten reducerade Gent till 4-1. Laurent Depoitre nickade in ett inlägg från vänsterkanten. Och i den 73:e minuten satte gästerna ytterligare ett mål. Hugo Cuypers petade in 4-2 från nära håll.

Men Djurgården vann matchen och därmed är man klart för slutspel i Europa Conference League. I och med att Molde slog Shamrock Rovers senare under tisdagen är avancemanget helt spikat. Då kan inte fler lag än just Molde gå förbi Djurgården i gruppen, eftersom inbördes möten avgör om två lag slutar på samma poäng.

- Vi kände att vi tappat två raka i allsvenskan och vi tappade en viktig match senast, så det var mycket aggression och vilja som skulle ut. Jag är så otroligt stolt över vår prestation i dag. Gruppen samlade sig. Det är stort, säger Wikheim till Viaplay och fortsätter:

- Det är hela laget som ska ha äran. Vi levererade verkligen och vi fick väldigt bra hjälp av stadion. Man ska njuta av sådana här ögonblick.

Djurgården-tränaren Thomas Lagerlöf är i sin tur också nöjd efter matchen.

- Fantastisk prestation. Vi slår ett lag både borta och hemma på en vecka, ett lag som är på en helt annan nivå i fotbollens näringskedja. Så det är en jättebra prestation, säger han under presskonferensen och fortsätter:

- I den här matchen fick vi otroligt bra betalt för deras man mot man-försvar mot våra forwards. Det räckte med att vi slog en gubbe så var det i stort sett tomt.

Gruppsegraren går direkt till åttondelsfinal i turneringen medan grupptvåan får spela en sorts "sextondelsfinal". Två omgångar återstår av gruppspelet och Djurgården har Molde (borta) och Shamrock Rovers (hemma) kvar att möta. Just nu leder Djurgården gruppen.

- Det är jätte-, jätteroligt. Vi har varit bra och gjort det på ett fantastiskt bra sätt. Det är en dröm att få representera Djurgården ute i Europa och att få göra det i ett slutspel också… det finns väl inget som slår det, säger kaptenen Magnus Eriksson till Fotbollskanalen.

Inför matchen hade Djurgården spelat in omkring 48 miljoner kronor (omkring tre miljoner för kvalspelet och resterande del via gruppspelet) i prispengar från Uefa. I och med den nya segern och det faktum att man nu som sämst kommer sluta tvåa i gruppen kan man jubla över ytterligare miljoner som kommer trilla in på kontot. Man får omkring 5,5 miljoner för segern mot Gent och avancemanget till slutspel genererar åtminstone 6,6 miljoner till (3,6 miljoner för en andraplats och tre miljoner för spel i sextondelsfinalen). Därmed har man säkrat minst 60 miljoner i prispengar från Uefa.

Dessutom tillkommer flera miljoner från marknadspoolen och ”tioårspotten”. Skulle man sluta etta i gruppen får man 7,1 miljoner för det och då går man direkt till åttondelsfinal, vilket genererar 6,6 miljoner. Noteras ska också att två gruppspelsmatcher återstår och de kan resultera i ännu mer pengar (5,5 miljoner för seger och 1,8 miljoner för kryss).

Djurgårdens lag: Aleksandr Vasiutin - Piotr Johansson, Marcus Danielson, Hjalmar Ekdal (Jesper Löfgren 25), Elias Andersson - Emmanuel Banda, Besard Sabovic, Magnus Eriksson (Haris Radetinac 62) - Joel Asoro (Victor Edvardsen 62), Kalle Holmberg (Albion Ademi 80), Gustav Wikheim (Pierre Neurath Bengtsson 62)

Gents lag: Roef - Samoise, Okumu, Ngadeu-Ngadjui, Torunarigha - Odjidja-Ofoe, Owusu, Hong, Hjulsager - Cuypers, Depoitre