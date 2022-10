FEM SPANINGAR: "Utländska klubbar borde rycka i Djurgårdens tränare"

Oväntade draget blev en fullträff

Ett kort inhopp mot Molde den 15 september. Det är senast Kalle Holmberg fick speltid och ska man hitta fler chanser som forwarden fått får man backa tillbaka till 20 augusti och matchen mot Varberg. Men mot Gent under torsdagen fick 29-åringen oväntat förtroendet från start. Oväntat? Ja. Men i en så väloljad lagmaskin som Djurgården kan det fungera att stoppa in en spelare från ”ingenstans” och dessutom är Holmberg en hårt arbetande och lojal spelare. Touchen har han heller inte blivit av med, uppenbarligen. I den 21:a minuten drog han till direkt på en pass från Gustav Wikheim, trots att han befann sig någon meter utanför straffområdet, och avslutet satt perfekt i bortre hörnet. Oerhört imponerande av Holmberg, som varit tydlig med att han inte tror att han har någon framtid i Djurgården med tanke på den skrala speltid han fått och det utgående kontrakt som han sitter på. Han slog ändå till med sitt första mål i år och hyllades förtjänt av supportrarna efteråt. Först skanderades ”Kalle!” och därefter ”Kalle Holmberg!” mitt i en annan ramsa.

Effektivt Djurgården i ryckig halvlek

Djurgården inledde piggt men efter bara några minuter tog Gent tog över och Djurgården slarvade något under en stund. Men efter lite mindre än 20 minuter började hemmalaget ta kontroll över bollen och matchen igen, och snabbt därefter small det. Kalle Holmberg placerade läckert in 1-0. Men den väntade energiboosten uteblev, eftersom Marcus Danielson åkte på en smäll och Hjalmar Ekdal behövde avbryta matchen bara minuten senare. Avbrottet och bytet såg ut att göra Djurgården lite virrigt och under några minuter skapade Gent flera farligheter. Men så hittade de blårandiga in i gängorna igen och tätt före paus utnyttjade man ytterligare ett läge och satte 2-0 genom Gustav Wikheim. På tilläggstid nickade sedan Emmanuel Banda in en Magnus Eriksson-frispark till 3-0. Effektivt, med tanke på att Djurgården egentligen bara skapade fyra riktiga målchanser i första halvlek, som totalt sett var en ryckig historia innehållandes en del avbrott och många fasta situationer.

Kunde blivit riktigt otäckt

I den andra halvleken gjorde Djurgården 4-0 redan efter elva sekunder och de blårandiga bara sköljde över ett uppgivet Gent. Några minuter senare gjorde man 5-0 men fick målet korrekt bortdömt för offside och känslan då var att det här skulle kunna bli en riktigt, riktigt otäck kväll för gästerna från Belgien. Men matchen ”stannade av”, Djurgården började mer bevaka sitt resultat, Gent reducerade till 4-1 och de blårandiga gjorde en del byten för att vila kroppar inför viktiga derbyt mot AIK på söndag. Gent gjorde också 4-2 och det blev onödigt nervigt mot slutet. Men i slutändan var en kollaps aldrig riktigt nära nu kan Djurgården njuta av ytterligare en tung skalp i Europa. Ma. har kommit långt som klubb när man stormar mot slutspel efter två raka segrar mot ett lag som Gent.

Men det finns alltid ett men

Men. För ja, det finns alltid ett men. Slutspel i Europa Conference League (som är i princip klart och blir helt spikat vid Molde-poäng mot Shamrock Rovers under torsdagskvällen) är så klart något som gör laget, klubben och supportrarna både glada och stolta. Samtidigt gissar jag att väldigt många av Djurgårdens anhängare hade tagit ett SM-guld framför avancemang från ECL-gruppspelet och även om den här segern var viktig för att studsa tillbaka efter förlusten i seriefinalen mot Häcken senast är det allsvenskan som verkligen betyder något just nu. Och två raka förluster i ligan gör att Djurgården fortfarande har sin viktigaste utmaning kvar att lösa. I helgen väntar AIK i ett oerhört viktigt derby och därefter ännu en rysare borta mot Malmö. Fördelen? Resultatet mot Gent gör att man fullt ut kan prioritera allsvenskan framöver.

Utländska klubbar borde rycka i Bergstrand/Lagerlöf

Europa-spelet handlar till stora delar om att vara effektivt, och ofta krävs en smarthet och cynism. Matcherna är också tillspetsade på ett annat vis än i ett långt ligaspel vilket gör att verkligen allt handlar om att göra resultat. Med tanke på allt det har Djurgården gjort i princip en helt prickfri insats i Europa Conference League den här säsongen. Visst, krysset borta mot Shamrock Rovers var väl en liten missräkning men det har man med råge ”tagit igen” genom tre segrar mot Molde och Gent (x2). Sverige är inte bortskämt med lag som verkligen greppar chansen i Europa (bortsett Malmö FF) och att Djurgårdens tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf samtidigt lyckats få sitt lag att vara en del av guldstriden i allsvenskan är mäkta imponerande. När spelare levererar ute i Europa-cuper brukar det höja värdet rejält och få klubbar på en ”annan hylla” intresserade. Jag skulle inte bli förvånad om den här succén gör att klubbar utomlands på samma sätt börjar blicka mot duon Bergstrand/Lagerlöf. Det borde åtminstone vara så. Och nej, jag tänker inte på mediokra norska eller danska klubbar. Snarare respekterade lag från exempelvis Belgien.