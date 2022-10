FEM SPANINGAR: "Overkligt bra, Djurgården"

Djurgården utspelat

Molde är ett väldigt bra fotbollslag. Det fick ett paralyserat Djurgården erfara under inledningen av den här matchen. Blåränderna åkte exempelvis på fyra farliga djupledsbollar innan nio minuter hade spelats. Backlinjen var ihålig och sov, och resten av laget bidrog inte med mycket hjälp i defensiven. Duellspelet var för svagt och framför allt Pierre Neurath Bengtsson hamnade ofta på efterkälken. Magnus Wolff Eikrem gled runt och gjorde lite vad han ville och vid en rad tillfällen krånglade Djurgården till det på egen planhalva. Spelarna såg vilsna ut och efter 20 minuter hade Molde fullt välförtjänt en 2-0-ledning. Allt pekade mot en mardrömskväll i gruppfinalen för Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs mannar.

Eriksson saknades

Djurgården, som brukar vara en stabil lagmaskin, var som sagt skakat och i ett sådant läge hade lagkaptenen Magnus Eriksson varit nyttig. Men mittfältaren vilades efter att ha spelat mycket den senaste tiden. Frågan som dyker upp i huvudet: varför byttes han inte ut mot Gif Sundsvall senast när Djurgården avgjorde tidigt? Ja, laget ska så klart inte falla ihop bara för att han inte spelar - och Emmanuel Banda är en duglig ersättare - men Djurgården borde verkligen vilja maximera Erikssons tid på planen i en så här viktig match. Hans lugn och förmåga att hålla i bollen hade lyft de blårandiga på Aker stadion.

Viktigt mål i dubbel bemärkelse

När pausvilan närmade sig slog Molde av på takten något, även om man hade kontroll på mycket. Men så sprattlade Djurgården till. I den 44:e minuten stötte Victor Edvardsen in ett inspel i nät. Psykologiskt viktigt för matchen - och Edvardsen själv. Senast han gjorde mål var den 18 september mot IFK Göteborg och därefter har Djurgården spelat sju matcher. Forwarden har dessutom sett ut att slita lite på planen den senaste tiden och nobbat media efter flera matcher, troligtvis på grund av frustration över att det hackat för honom och laget. På det sättet var den här fullträffen väldigt viktig för Edvardsen, som känns som en spelare som ”lever” för att göra mål och poäng.

Overkligt bra, Djurgården

I andra halvlek började Djurgården klart mycket bättre. Man jobbade till sig en del bollvinster och fick mer bett i sin press på offensiv planhalva. Magnus Eriksson byttes in med en dryg halvtimme kvar att spela och någonstans runt den perioden fick Djurgården till ett bra tryck på Molde. För första gången såg hemmalaget lite pressat ut. Plötsligt var Molde steget efter, drog på sig varningar och slog bort bollar. I den 67:e minuten kom så, helt logiskt, 2-2. Joel Asoro nickade in ett inlägg från Pierre Neurath Bengtsson, som precis som övriga laget spelade upp sig ordentligt under matchens gång. Nio minuter senare satte Haris Radetinac 3-2 till Djurgården och då var vändningen fullbordad. Overkligt bra, Djurgården.

Meddelandet som norrmannen fick äta upp

När Molde spelade ut Djurgården som mest plingade till i min telefon. En norsk kollega ville hetsa. ”Är det Taxi Stockholms korplag som Molde möter?”, undrade han. Och när man talar om att ett lag kan se ut som ett helt nytt sådant efter exempelvis en pausvila framöver är det här verkligen en match man kan peka på. Nu är Djurgården klart för åttondelsfinal, man hoppar över sextondelen eftersom man säkrat gruppsegern, och det är ett ofattbart gruppspel som man gjort. Blir det seger mot Shamrock Rovers på hemmaplan i sista omgången landar man på fem segrar, ett kryss och totalt 16 poäng. Jag vet inte ens om jag behöver skriva mer än så för att förklara hur starkt man varit. ”Vadå, Molde?”, undrar kanske någon. Det här laget har joggat hem den norska ligan och det säger något om deras kvalitet.