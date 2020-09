Bråtveit förklarar tabben i EL-kvalet: "Ser väl komiskt ut"

Det var i den 58:e minuten hemma mot Europa FC i Europa League-kvalet under torsdagen som Djurgården bjöd på ett baklängesmål. En lös boll gick in i Djurgårdens straffområde och då brast kommunikationen mellan målvakten Per Kristian Bråtveit och mittbacken Jacob Une Larsson, varpå Adrian Gallardo kunde roffa åt sig bollen och rulla in kvitteringen i öppet mål.

Målet innebar 1-1, men till slut lyckades Djurgården vinna med 2-1 efter att Fredrik Ulvestad gjort mål på straff och därmed gå vidare till den tredje kvalrundan.

- Ett misstag som man kanske inte har råd med mot bättre lag, men vi lyckas reda ut det, säger lagkaptenen Jesper Karlström.

Hur Bråtveit förklarar vad som hände?

- Jag väntade lite på att ”Jake” skulle nicka tillbaka bollen men sen när jag förstod att han inte skulle göra det försökte jag gå ut och då kraschade vi ihop. Det ser väl lite komiskt ut, men det är sånt som kan hända. Det ska självklart inte hända, men det händer. Och jag tycker att vi svarade bra på det. Vi försökte få in ett mål istället för att bli passiva, säger keepern.

Det här är andra gången den här säsongen som Djurgården släppt in ett mål efter brister i kommunikationen mellan Bråtveit och Une Larsson. Även mot Elfsborg på bortaplan bjöd duon på ett mål för motståndarlaget.

- Det är självklart olyckligt att det händer igen. Men det är bara en tillfällighet att det var jag och han som var inblandade igen. Vi får kommunicera bättre framöver, säger Bråtveit.

Den norske målvakten räddade i övrigt en straff mot Europa FC, i den första halvleken.

- Jag fick bara gå på ”feeling”. Vi har inte kunnat scoutat så mycket av deras spelare på det sättet.

Anledningen till det? Laget från Gibraltar har bara spelat en match under det senaste halvåret på grund av coronapandemin.