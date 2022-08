Christiansen nätade efter kritiken: "Jag har inte blivit en sämre fotbollsspelare"

Zeidan hoppade över bollen och Anders Christiansen sköt den i mål via målvaktens handskar. I den andra halvleken satte Niklas Moisander 3-1 och gav MFF ett bra utgångsläge inför returmatchen nästa vecka.

- Det är lite synd att vi inte får in ett mål till eller vinner med 3-0, för jag tycker inte att de skapade så många chanser. De är skickliga individuellt offensivt men det är inte så att man känner att de har stora chanser. Överlag en riktigt fin match faktiskt, säger Anders Christiansen.

Tycker du att det var insatsen som ni behövde för att komma igång i Europaspelet? - Europamatcherna handlar bara om att vi ska ta oss vidare till gruppspelet. Det grundläggande är: tar vi oss vidare har vi lyckats, oavsett hur vi spelat. Gör vi inte det men har spelat bra så finns ingen anledning att hylla oss efteråt. Det handlar bara om en sak och det är att ta oss in i Europa. Jag tycker att vi har 90 riktigt fina minuter i dag, vi vet också att det är 90 kvar. Jag tror att det blir tufft nere i Sivas nästa vecka, så det handlar om att göra samma sak som vi gjorde i dag i returen.

Christiansen missade allt spel under maj och juni med en lårskada och har efter återkomsten inte varit nära tidigare säsongers höga nivå. “AC” är medveten om kritiken som framförts under de senaste veckorna, men själv tycker 32-åringen att han varit på rätt väg under en lång tid.