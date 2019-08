FEM SPANINGAR: Stora steg för MFF: "Lättare lottning - men är inte hela historien"

13 mål, 13 matcher på Stadion för Rosenberg i Europakval

RB Salzburg, Sparta Prag, Celtic, Midtjylland, Domzale, Vardar, Drita, Ballymena, och nu också Bnei Yehuda. Markus Rosenberg snittar ett mål per hemmamatch i Europakvalen, och lägg där också till någon assist. Det syns på Rosenberg hur mycket det här betyder för honom, och hur bra han är.

Startelvan

Uwe Rösler ville starta med Guillermo Molins, men Molins hade varit sjuk och inledde på bänken. Istället för att fortsätta med 3-4-3, och använda ytterligare någon mer offensiv spelare, så valde Rösler istället att flytta upp Arnor Traustason på topp i en 3-5-2.

Intressant också att Felix Beijmo fick fortsätta att starta. Ett alternativ hade varit att flytta upp Eric Larsson som höger vingback och starta med exempelvis Jonas Knudsen, Oscar Lewicki, eller Lasse Nielsen i backlinjen, men Rösler har fastnat för sitt lånenyförvärv. En bra match från Beijmo, som var involverad i ett par av målen.

Matchbilden

Det här skulle vara en match där det skulle smågnagas framåt, där det absolut inte fick göras några felpass, där de skulle vänta och vänta tills det blev rätt läge att spela framåt, där de skulle försöka att inte bli frustrerade även om de inte fick in någon mål innan första 60 minuterna.

Och så stod det 3-0 efter 47 minuter.

Effektiviteten

Det har varit några matcher i sommar där det inte har spelat någon roll hur många chanser som MFF har skapat.

De senaste dagarna?

17 avslut mot Falkenberg, fem mål. När Oscar Lewicki bombade in Bnei Yehuda så var det lagets sjätte avslut i matchen. Totalt två riktigt bra avslut och ett mål där det tog tid innan vi visste om bollen ens bedömdes vara över linjen.

Det är svårt att säga exakt hur mycket bättre MFF har varit de senaste dagarna, jämfört med några poängtapp tidigare i sommar, men om de är ens i närheten av det här spelet och den här effektiviteten framöver så kommer det komma fler krossar.

Stegen som MFF har tagit

För drygt fem år sedan var det stort om ett svenskt lag ens tog sig in i ett enskilt Europagruppspel. Nu är MFF på väg in i sitt fjärde gruppspel på sex säsonger, och om de gör ett bra jobb nere i Israel så kommer de att gå till gruppspel utan att ha stora problem i kvalet. Bättre ranking och då lättare lottning spelar in, men det berättar inte hela historien.

3-0-ledning efter första matchen, och MFF kunde till och med vila lite spelare inför söndagens seriefinal i allsvenskan, och även ge några viktiga minuter till bland annat Nielsen.