Så ska AIK vända mot Celtic: ”Då ser jag inga hinder"

AIK åkte under torsdagskvällen på stryk med 2-0 mot Celtic i Glasgow och har nu en tuff uppgift med att vända på det resultatet i nästa vecka på Friends Arena för att bli klart för Europa League-gruppspelet. Flera AIK-spelare, däribland Nabil Bahoui, menar att det nu krävs en mer offensiv inställning till returmatchen för att ha chans på avancemang från play off-rundan.

- Vi har ett resultat att gå på. Det är nu tid för oss att åka hem, ta Östersund på fullaste allvar och sedan känner jag att vi har alla chanser i världen att vända på det här tillsammans med en publik som är bakom laget. Då ser jag inga hinder för att vända det här, säger Bahoui.

AIK-mittfältaren utvecklar vidare varför han inte ser några hinder för avancemang:

- Om vi går in med en inställning att vara offensiva och sätter deras backlinje på prov, så tror jag faktiskt att det kan gå hem, säger han.

Sebastian Larsson och Henok Goitom är också inne på att AIK ska vara mer offensivt i returen, men betonar samtidigt även vikten av att göra matchens första mål i Solna.

- Det är klart att första målet blir enormt viktigt i den matchen. Om vi kan få in det i första halvlek, så blir det press på dem och matchbilden förändras då radikalt. Det är klart att det är ett tuffare utgångsläge, men det betyder inte att vi kommer att ge upp. Vi måste prestera bra mycket bättre än vad vi gjorde i dag (läs i går), säger Larsson.

- Det är lite, som mot Maribor, att om man tänker att vi har fifty-fifty offensivt-defensivt, så måste vi kanske ha 70-30 nu och veta att med 30 kan de göra mål, men vi får också hoppas på en bra dag. Någonstans måste vi gå framåt för att skapa något. Det handlar om att få det här 1-0-målet på hemmaplan, oavsett om det är i första halvlek eller efter 70 minuter. Då kan saker och ting hända. Vi får se vad som händer, säger Goitom.

Oscar Linnér å sin sida tror också att AIK kan dra nytta av att Celtic lär vara under än mer press i returmatchen. Detta med anledning av att det skotska laget har ”allt att förlora”.

- 2-0 kan kännas hopplöst här och nu, men vi vet ju själva att de spelar under stor press. Om vi kan gå ut nästa vecka och hålla emot bakåt, samtidigt som vi får in ett mål framåt antingen i första halvlek eller om vi håller 0-0 till paus och får in det i andra halvlek, så kan de bli lite skakiga. De spelar under så stor press och de vet att de har allt att förlora och inte så mycket att vinna. Vi har allt att vinna och inte mycket att förlora, så det är väl det som talar för att vi ska kunna vända det här, säger AIK-målvakten.