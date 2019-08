FEM SPANINGAR: ”Linnér höll mötet vid liv - nu krävs ett ’Moskva-mirakel’”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK var säkerligen nöjt med 0-0 i halvtid

AIK:s och Celtics första 15 minuter på Celtic Park går inte till historien. Lugnt tempo, passningar i sidled och egentligen inga målchanser, utöver en nick från Kolbeinn Sigthorsson en bit utanför mål. Sedan kom en anstormning. Celtic flyttade fram spelare och tryckte på mot mål. Michael Johnston var bland annat nära 1-0 med ett farligt avslut från nära håll och lite senare pressade Odsonne Edouard Oscar Linnér till en fin räddning efter avslut utanför straffområdet. Celtic hade även fler chanser än så, AIK var rejält tillbakapressat och hängde inte riktigt med.

Men till slut fick Solnalaget luft, en hörna med sig och lite boll inom laget. Det gav lite lugn efter en tuff period med enbart fokus på att ligga rätt i försvaret. Däremot skapade inte AIK mycket till målchanser och i stället ropade Celtic lite senare efter straff, då bollen såg ut att ta på Nabil Bahouis ena hand. Domaren valde dock att fria och första halvlek slutade mållös. AIK var nog nöjt med 0-0 i halvtid, ett baklängesmål hängde verkligen i luften.

AIK:s baklängesmål - ett resultat av intensivt tryck

Till slut kom det, Celtics ledningsmål. Sex minuter in i andra halvlek tog James Forrest ett avslut mot mål och fick se bollen gå via Oscar Linnérs händer och, för AIK:s del, lite retsamt sakta in i mål. Linnér hade vid det laget stått emot länge mot Celtics hårda tryck och det insläppta målet kändes därmed logiskt sett till hur matchen såg ut fram till det.

Senare kom även 2-0. Det var mer av ett klassmål än en produkt av en matchbild. Celtics målgörare Odsonne Edouard slog till med en läcker frispark till utökad ledning. Extra tungt för AIK som var lite på gång med ett par lite lätt hotande anfall innan målet. Edouards mål satte punkt för matchen och i efterhand går det kanske att fråga sig varför AIK ändå inte vågade sätta lite hårdare tryck tidigare i matchen? AIK såg ju rätt hyfsat ut efter Celtics ledningsmål och hade i varje fall några försök. Samtidigt hade det kanske blivit ett baklängesmål redan i första halvlek om man vågat mer.

Linnér storspelade - håller knappt liv i mötet

Oscar Linnér svarade under torsdagskvällen för en fin prestation. När AIK i första halvlek var rejält tillbakapressat var han stark, stod emot vid varje tillfälle och plockade verkligen fram en bra prestation vid rätt tillfälle. Likadant var det i andra halvlek. Målvakten kunde egentligen inte göra så mycket på James Forrests mål, då själva läget var för bra och andra insläppta målet var en frispark som osade klass. I slutet av matchen hade också Celtic ett antal chanser, men även då stod Linnér emot. Linnér håller lite liv i AIK:s Europa League-dröm, i varje fall till nästa vecka.

Nu ska det till ett Moskva-mirakel

AIK och Rikard Norling har nu en tuff uppgift inför returen på Friends Arena. 0-2 mot Celtic är inget roligt resultat att ha med sig till en returmatch och dessutom med vetskapen om att man inte ens var nära att vinna mot Celtic i Glasgow. Nu krävs ett ”Moskva-mirakel” för avancemang till gruppspel.

För AIK har ju gjort det förr, borta mot CSKA Moskva sommaren 2012. Då behövde dock AIK ”bara” vinna med 2-0 efter 1-0-förlust hemma, vilket man också gjorde, men CSKA-laget var då möjligen än mer kvalitativt än årets Celtic-upplaga. AIK ska inte gräva ner sig helt och hållet, hoppet lever, men visst kommer det att bli tufft och krävas något extraordinärt på Friends Arena.

Don’t sleep at wheel”

Celtic var inför play off-matchen mot AIK pressat att vinna för att ta sig vidare till Europa Leagues gruppspel. Allt annat skulle vara ett misslyckande för ett lag med åtta raka Europa-gruppspel och tio gruppspel i Champions League under 2000-talet. Förlusten mot Cluj på hemmaplan och uttåget ur Champions League-kvalet väckte också stark kritik mot Celtic och dess ledning.

Varför har det inte kommit in fler och bättre nyförvärv efter bland annat en rekordförsäljning av Kieran Tierney till Arsenal? Är Celtic nu på nedgång? Managern Neil Lennon fick även flera frågor, under onsdagens presskonferens, om huruvida han kände sig pressad och Rikard Norling fick i sin tur svara på om AIK kan utnyttja att Celtic är under stor press att ta sig till EL-gruppspelet.

Celtic-supportrarnas banderoll inför matchen ”Don’t sleep at wheel” kändes därmed symbolisk för klubbens situation. En bild på en bil, med bland annat Neil Lennon i baksätet, på väg ner för en nedförsbacke. Celtic behövde vinna och gjorde också i slutändan det. Därmed är dock inte pressen över. För skottarnas del behövs som bekant ett gruppspel, inte ett nederlag på Friends Arena.