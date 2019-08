Larsson ställs mot tidigare lagkamrat: ”Spelar ingen roll - måste göra mål”

LENNOXTOWN/GLASGOW. AIK mot Celtic i Europa League-play off. Då ställs Sebastian Larsson mot tidigare lagkamraten Craig Gordon. - Det spelar ingen roll om det är min bästa vän som står i mål för Celtic. Jag måste göra mål ändå, säger AIK-spelaren.

AIK:s landslagsmittfältare Sebastian Larsson, 34, ställs under torsdagskvällens första play off-möte med Celtic mot en tidigare lagkamrat, 36-årige målvakten Craig Gordon. Larsson och Gordon spelade under säsongen 2011/2012 ihop i Sunderland - och under onsdagens presskonferens var Gordon, som ersätter skadade förstemålvakten Scott Bain mot AIK, tydlig med att han känner till Larssons styrkor på planen.

- Vi känner till ”Seb” Larsson. Jag spelade med honom i Sunderland och känner till hans kvaliteter, som är speciellt vid fasta situationer. Det är något vi måste vara medvetna om, säger målvakten.

Däremot har Gordon inte hört av sig till svensken inför matchen.

- Jag har inte pratat med honom ännu. Jag kommer bara att prata med honom, efter matchen, om det blir rätt resultat, säger han.

Sebastian Larsson minns i sin tur desto mer tillbaka till tiden med Gordon i Sunderland. Det var en tid då Gordon hade stora skadeproblem, vilket i slutändan ledde till att han efter att han lämnade Sunderland 2012 tog ett uppehåll från fotbollen innan han under 2014 skrev kontrakt med Celtic och numera är noterad för över 200 framträdanden med klubben.

- Vi spelade bara ett par matcher ihop, då han hade skadeproblem när jag kom till Sunderland. Jag vill minnas att det var en rekordsumma för en målvakt när han kom till Sunderland, men sedan hade han skadeproblem, så det är väldigt imponerande att se hur han kommit tillbaka, spelat matcher och gjort det bra. Jag är glad för hans skull, säger Larsson och fortsätter:

- Jag gissar att det var en väldigt tuff tid för honom och vad jag minns så var han även en väldigt bra kille i omklädningsrummet. Vi spenderade en del tid ihop, även om han gjorde en del rehab och inte var på planen. Det var inte en av de jag kände bäst, men vad jag vet är det en bra kille.

Däremot har Larsson inga problem med att stänka in bollar bakom Gordon på Celtic Park.

- Det spelar ingen roll om det är min bästa vän som står i mål för Celtic. Jag måste göra mål ändå. När man går över linjen, så glömmer man det och när man sedan tar en kaffe är man vänner igen.

Larsson ser nu fram emot att få spela play off-matchen. 34-åringen tror på en fartfylld drabbning och hoppas på att få bli påmind om den tiden han hade som spelare på de brittiska öarna.

- Det är deras hemmaplan, så de lär spela positivt inför sina hemmafans. Jag har, som sagt, spenderat flera år i England och vet att det alltid är hög intensitet och förhoppningsvis kan morgondagens match påminna mig om tiden i Storbritannien.