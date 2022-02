Fotbollslabbet om Immobile: "Han är ju nästan utomjordisk i Lazio"

Ciro Immobile är en av de absolut viktigaste spelarna för Lazio och har öst in mål i Serie A under många år. Han har blivit krönt skyttekung tre gånger, den senaste då han gjorde 36 mål under säsongen 2019/2020.

Men det är stor skillnad på den Immobile som levererar i Lazio vecka efter vecka och den Immobile som spelar i det italienska landslaget. Fotbollslabbets Ola Lidmark Eriksson jämför statistiken för 32-åringen i de två olika sammanhangen.

- Det kanske förklarar bilden av honom som, inte en världsklassanfallare om man säger så. Spidern under EM är ju mikroskopisk. Allting krymper inåt när han är i landslaget jämfört med när han är i Lazio, menar Lidmark Eriksson.

Lidmark Eriksson menar att Immobiles statistik i princip halveras på alla parametrar om man jämför klubb och landslag, till exempel gällande avslut och bollkontakter i straffområdet.

- Sedan ska vi ta med oss att på den här avslutsparametern är han nästan utomjordisk i Lazio, lägger Lidmark Eriksson in.

