TV: ’Labbet’ synar Dybalas påverkan på Juventus: ”Två olika lag med och utan Dybala”

Foto: Bildbyrån/C More

Paulo Dybala har varit en av Juventus mer framstående spelare under året och argentinare har gjort tolv mål och tolv assist på 33 matcher för ”Den Gamla Damen” under säsongen. Veckans Fotbollslabbet har valt att kolla närmre på anfallarens siffror och hur Juventus påverkas av hans medverkan eller frånvaro i matcher under året.

Svaret är att ett Juventus med och utan Dybala spelar på två helt olika sätt.

- Det är en enorm skillnad, säger Hasse Backe i programmet.

- Vi ser två helt olika lag med Dybala och utan Dybala, fyller Gusten Dahlin i.

Se hela programmet i spelaren högst upp.

Dessutom i Fotbollslabbet:

- ”Storlagens DNA”

- Lionel Messis nya roll

- De Jong vs Valverde