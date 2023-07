AIK anklagar motståndare i Gothia Cup för rasism: "Skriker och spottar mot vår bänk"

Under fredagen slog AIK ut colombianska Deportivo Cali med 2-0 i semifinalen av Gothia Cups elitklass för P17.

AIK beskriver matchen som spelades på SKF Arena som stökig och turbulent.

- Matchen i sig var väldigt intensiv och vi ansåg att det var över gränsen för vad som får ske i en fotbollsmatch. Vi informerade domare och delegatorer om det för att de skulle kunna säkerställa säkerheten för våra spelare, säger AIK:s tränare Ahmed Allo till Fotbollskanalen och fortsätter:

- En del föremål kastas in från läktarhåll. En del inte så fina ord ropas från deras ledare och spelare, under och efter matchen. Säkerhetsvakter fick därefter leda ut oss via bakutgångar.

Annons

Därefter ska de båda lagen ha befunnit sig på samma parkeringsplats, var ytterligare verbala sammandrabbningar ska ha uppstått.

- Det blir stökigt och det kommer fram folk som tar dialoger på ett opassande sätt, säger Allo.

Under lördagen spelades finalen mellan AIK och Right to Dream på Gamla Ullevi. I halvtid tog Deportivo Calis lag emot tredjepris i turneringen. Senare, i den andra halvleken, ställde sig det colombianska laget strax bakom AIK:s spelarbänk.

Då menar Ahmed Allo att vissa av hans spelare blev utsatta för rasistiska tillmälen.

- De (Deportivo Cali) kommer ner och ställer sig vid vår bänk och säger några ord som jag inte vill upprepa. Det är i allra högsta grad rasistiska begrepp som sägs. De spottar också mot vår bänk och liknande.

- Det är ett beteende som vi i AIK inte accepterar. Vi som klubb och vi som ledare har ett ansvar gentemot våra spelare. Vi tar det på största allvar.

Annons

Hur har era spelare reagerat på det här?

- Våra spelare är människor och har såklart reagerat på det. Det är klart att jag är partisk i sammanhanget, men våra spelare har skött sig exemplariskt. De har inte agerat i affekt, inte sagt eller kastat något tillbaka. Vi har varit extremt tydliga med att det beteendet inte ska förstöra vår turnering eller vårt varumärke, säger Ahmed Allo.

AIK har delgett ansvariga på Gothia Cup sin version av dagens och gårdagens händelser.

Gothia Cups turneringsledare Lena Rönnefors säger till Fotbollskanalen att man tagit vidare uppgifterna till sin tävlingskommitté.

- Jag måste ta reda på vad som har hänt. Fakta. Det får de som jobbar med tävlingsfrågorna göra. Han (Ahmed Allo) har säkert en poäng här och vi måste oavsett ta reda på vad som har hänt, säger Rönnefors.

Annons

Vad säger du om händelserna som uppges ha skett?

- Det ska jag inte spekulera i.

Här hittar du allt material från Gothia Cup.