Gothia-kungarna höll för trycket: "Som Manchester City"

Folk tvingades köa länge inför avspark och alla fotbollstörstande åskådare fick inte plats när matchen väl drog igång.

Anledningen till detta var att Gothia Cup-specialisterna Right to Dream skulle inta SKF Arena för att ställas mot norska Fredrikstad.

Men den som hoppades på en rafflade match fick genast tänka om. Det dröjde knappt tio minuter, sedan hade ghananerna gjort två snabba mål genom mittfältaren Levy Nene.

- Totalt överlägsna. När man ser det här laget är det lite som att se Manchester City vecka in, vecka ut. Total överlägsenhet, det kommer löpningar till höger, till vänster om försvarsspelarna, sa C Mores expertkommentator Marcelo Fernandez Figueroa under den första halvleken.

Efter drömstarten passade ghananerna på att göra både 3-0 och 4-0 innan den första halvleken var över.

Under halvtidsvilan var det en nöjd Levy Nene som blev intervjuad i C Mores sändning på SKF Arenas innerplan.

- Jag tycker att det är viktigt att hålla sviten vid liv. Laget vill inte bryta sviten och vi kommer göra vårt bästa för att vinna turneringen igen, konstaterade Nene i halvtidspausen.

Den andra halvleken handlade mest om att inte förta sig inför den stundande gruppfinalen mot Elfsborg under onsdagen.

Men trots detta sprang Right to Dream-spelarna in ytterligare två mål innan matchen var över och efter slutsignalen stod det klart att Gothia Cup-specialisterna är ett av lagen som kommer göra upp i A-slutspelet.

En av personerna som hyllades efter slutsignalen var Right to Dreams tränare.

Mannen som satt på bänken är nämligen ingen mindre än den tidigare Liverpool-spelaren Djimi Traoré. Maliern har under inledningen av turneringen fått se sitt lag göra 11-0 mot Landskrona och Fredrikstad.

Fotbollskanalen sökte Djimi Traoré för en kommentar efter matchen, men den förre vänsterbacken avböjde innan han skyndade iväg.

