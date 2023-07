Nu är världens största ungdomsturnering inledd

1 876 lag deltar i årets Gothia Cup, en notering som slår det tidigare deltagarrekordet med 100 lag. Lagen, hemmahörandes i 71 olika nationer, kommer att göra upp i nästan 5 000 matcher på olika platser i Göteborg under veckan.

Matcherna smög förvisso i gång redan under måndagsförmiddagen, men det var först under kvällen som den stora invigningen ägde rum inne på Gamla Ullevi.

Klockan 20:00 startade uppvisningen framför cirka 50 000 spelare, ledare och allmänt nyfikna åskådare på läktarna.

På innerplan skapades ett framträdande med hjälp av musik från världens alla hörn, samtidigt som de deltagande nationerna fick tåga in med sina respektive flaggor för att mötas av publikens jubel och ovationer.

Härnäst följer en vecka fylld av matcher i klasser som sträcker sig från de yngsta deltagarna, som är elva år – till de äldsta 18-åringarna.

Efter en tuff vecka med matcher kommer Gothia Cup att summeras under den stora finaldagen på lördag. Då återvänder ett fåtal av de 1 876 lagen för att göra upp om den ärofyllda titeln på Gamla Ullevis gräsmatta.

Under veckan kan du se matcher från Gothia Cup på Fotbollskanalen och via Cmore. Du allt Gothia Cup-material här under hela veckan.