Oväntad matchhjälte klev fram när Right to Dream sänkte AIK

AIK fick en drömstart när Jonah Kusi-Asare gav laget ledningen i matchupptakten.

Ett långt uppspel letade sig fram till anfallaren, som sprintade sig loss och testade avslut. Skottet var inte särskilt välplacerat, men det räckte eftersom Right to Dream-målvakten positionerade sig utanför sitt mål och Kusi-Asares avslut letade sig in i det tomma målet.

Därefter spelade ghananerna upp sig en aning och efter en kort hörnvariant lämnades Stephen Acquah ensam vid den bortre stolpen och från nära håll kunde mittbacken raka in kvitteringen.

- Det var ett inspel snett inåt bakåt och jag kunde avsluta ganska enkelt på ett tillslag, säger Acquah om situationen som innebar en ytterst viktig kvittering för Right to Dream.

Likaläget stod sig sedan länge och väl, trots ett massivt tryck från Right to Dream-spelarna, som skapade flera vassa lägen.

Men när det inte var en uppoffrande försvarsspelare som kastade sig i vägen för skotten, så var det målvakten Arvid Snäcke som svarade för lugna och trygga ingripanden mellan stolparna.

När matchen närmade sig en avgörande straffsparksläggning ökade trycket och AIK-spelarna gick på knä i matchens slutskede. Men det såg länge ut att räcka för att ta matchen till straffar – men då klev den stora matchhjälten fram.

Den ovane målskytten, Stephen Acquah, kvitterade AIK-ledningen i den första halvleken och när mindre än fem minuter återstod av matchen klev han fram på nytt.

Efter en vänsterhörna var det mittbacken som nådde högst och med axeln kunde han ”nicka” in det matchavgörande målet, varpå vilda glädjescener utbröt ibland Right to Dream-spelarna.

Därefter skapade AIK ett par halvchanser i samband med fasta situationer, men ghananerna höll undan och kunde fira sin femte raka Puma Trophy-titel.

- Det var en bra match, båda lagen spelade en väldigt bra match. Jag är väldigt glad att vi lyckades vinna igen och jag är väldigt glad för målen, förkunnar Acquah, som i och med segern även säkrade sin andra titel i rad, då han var med i fjolårets upplaga också.

