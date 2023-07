Djurgården laddar för Gothia Cup: "Självklart här för att vinna"

Under måndagen inleds Gothia Cup. Årets turnering består av 1 876 lag från 71 olika nationer och en av föreningarna som åker till Göteborg med flera lag är Djurgårdens IF.

Inför turneringen har Fotbollskanalen tagit pulsen på föreningens F17-lag, dör många spelare gör debut i Gothia Cup-sammanhang.

- Det kommer krävas mycket och att alla gör sitt bästa för att vi ska komma långt. Det är många bra lag med som man har hört, säger Märta Ankarcrona, som är en av få som har spelat världens största ungdomsturnering tidigare.

Att det är en unik upplevelse är de flesta rörande överens om, såväl spelare som ledare.

- Det är en fantastisk turnering, det går inte att säga någonting om det. Det är världens största fotbollsturnering för ungdomar, så det är oerhört kul att nå hela vägen, men det krävs väldigt mycket, säger lagets tränare Patrik Wickman.

Laget deltar i Puma Trophy. En klass där 16 lag från hela världen bjudits in för att göra upp om den åtråvärda titeln. I gruppspelet ställs Djurgården mot norska Arna-Bjørnar, mexikanska Chivas och KIF Örebro.

- Vi tar det steg för steg, men först och främst att vi gör så bra resultat som möjligt i gruppen, så att vi kommer så långt som möjligt och där tar vi det steg för steg. Men långsiktigt har vi som mål att vinna, förklarar anfallaren Amanda Luxenburg.

Under måndagen sänder Fotbollskanalen och C More matchen i Puma Trophy mellan Djurgårdens IF och Arna-Bjørnar. Matchen ramas in med studio på plats i Göteborg och matchen inleds 17:30 på SKF Arena i Göteborg.