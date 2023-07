Estby bjöd på uppvisning när Minnesota körde över NorCal

Inför Puma Trophy-finalen rådde det inga tvivel om att det vankades en match mellan de två bästa lagen i klassen. Minnesota Thunder och NorCal hade gått fram som en slåttermaskin och var två välförtjänta finallag.

Men när lagen gick in på Gamla Ullevi var det Minnesota Thunder som gick på knock under den första halvleken. Detta trots att lagets tränare, Tobias Thorsell, tidigare under veckan menade att NorCal var storfavorit till att vinna turneringen.

Men det struntade alltså hans spelare i och efter 15 minuters spel gav Grace Estby sitt lag ledningen. Tre minuter senare var det sedan dags för lagets storstjärna, Isabela Engle, att kliva in i handlingen.

Annons

Efter en ljudledsboll sprintade sig den kraftfulle anfallaren loss och med ett väl avvägt avslut kunde hon dubbla sitt lags ledning.

2-0 var också ett resultat som stod sig halvleken ut och i den andra akten fick Minnesota fokusera på att freda det egna målet.

- Det har varit en väldigt bra match. Båda lag är från USA och de är från Kalifornien och vi har mött väldigt många lag från Kalifornien, så vi vet hur de spelar och kunde förbereda oss på förhand, sa Isabela Engle till C More i halvtid och fortsatte:

- Men jag är bara stolt över hur bra vi har jobbat, över bollinnehavet vi haft och chanserna som vi har tagit tillvara på. Det är därför vi leder och det hade inte varit så om vi inte gjort det.

Men det fysiska Minnesota-laget hade inga problem att försvara sig och NorCal, som hade svarat för 30 mål på fem matcher inför finalen, hade oerhörda problem att skapa några farligheter.

Annons

Men trots det fina kollektiva försvarsspelet så handlade den andra halvleken om en spelare, Grace Estby. Efter att ha prickat in ett mål i den första halvleken, fyllde hon på med ytterligare tre (!) i den andra.

Estby, som har fått stå i Engles skugga under turneringen, bjöd med andra ord på en historisk finaluppvisning. En uppvisning som förde hennes lag till en komfortabel 5-1-seger och efter matchen var det en glädjerusig Estby som kunde fira med lagkamraterna.

- Det har varit fantastiskt. Det är en sak man bara upplever en gång i livet. Det är första gången jag är här och det är något jag aldrig kommer glömma. Kemin vi har i laget är otrolig. Vi har talangfulla spelare och är en talangfull klubb. När vi kommer samman är vi ostoppbara, säger fyramålsskytten till Fotbollskanalen och fortsätter:

Annons

- Det känns fantastiskt. Jag känner mig helt exalterad över det här. Jag tror att du märker det på vår energi just nu. Det känns otroligt. Jag är väldigt glad att göra målen. Det var en bra match för hela laget, men det kändes jättebra att hjälpa till på det sättet.

Fyra mål i en Gothia Cup-final ger eko i fotbollsvärlden och Estby har höga ambitioner med sin, hittills unga, fotbollskarriär.

- Att spela inför så här mycket publik igen skulle vara fantastiskt. Det är ett mål jag har, men även att spela så länge jag kan på den högsta nivån, summerar Minnesotas stora hjälte.

Här hittar du allt material från Gothia Cup under veckan.