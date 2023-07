Oviss framtid för IFK Kalmars akademi: "Skulle kännas som ett misslyckande"

IFK Kalmar är ett av åtta svenska lag som har blivit inbjudna till Gothia Cups elitklass Gothia Puma Trophy F17. Efter vinst mot tjeckiska FC Slovacko följt av förluster mot Kristianstads DFF och japanska Jef United Chiba går man i eftermiddag in i B-slutspel mot Eskilstuna United.

Och man gör det med ett ungt - och talangfullt - lag.

- Det är väldigt kul och lärorikt för våra tjejer. Vi är ett ungt lag som har hållit ihop i sju-åtta månader nu. Laget består av mängder med 07:or och 08:or, och det här är en väldigt, väldigt tuff cup, men samtidigt väldigt utvecklande, säger Zlatko Lolic, akademiansvarig i IFK Kalmar, till Fotbollskanalen.

På fotbollsplanen ser mycket lovande ut för föreningens erkänt starka damakademi, men utanför linjerna är verkligheten en annan.

I förra veckan gick IFK Kalmar ut med att man befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris och att föreningen riskerar konkurs om man inte lyckas med ytterligare åtgärder. Nu går föreningens damtalanger en osäker framtid till mötes.

- Det har ju inte undgått någon, men vi kan ju bara se framåt. Vi som jobbar på ungdomssidan måste tro på en framtid och jobba mot det. Det som har varit kan vi inte påverka. Förhoppningsvis så löser vi det. Föreningen har börjat kraftsamla och går i rätt riktning nu. Satsar på egna ungdomar och akademin, i stället för att gå över Atlanten.

- Förhoppningsvis kommer det ge resultat. Det här är ett av lagen som man ska satsa på, säger Lolic och pekar mot sina F17-spelare.

Pratas det om detta i ungdomslagen? Finns det någon oro?

- Nej, det tycker jag inte. Inte alls. Vi jobbar ju på och har uppsatta mål för vart vi vill komma. Det är inget fokus alls på det negativa.

Sedan förra veckans rop på hjälp har föreningen fått in pengar från företag och blivit av med vissa skulder. Men läget är fortsatt ansträngt och man behöver få in ytterligare 2,5 miljoner kronor för att undvika att gå under.

Vad talar för att föreningen kan klara den här situationen?

- Det finns ju många goda människor och krafter som gillar föreningen och ställer upp för den. Föreningen står ju för mycket mer än en satsning på amerikanska spelare. Vi har en jättefin ungdomsakademi och jobbar mycket med samhället och socialt arbete. Jag tror och hoppas att det kommer lösa sig.

Zlatko Lolic var själv med som spelare i IFK Kalmars sista herrlag och de fem senaste åren har han tillbringat som ledare i akademin. Han säger att det skulle kännas i hjärtat om konkurshotet skulle komma att bli verklighet.

- Det skulle vara jäkligt tungt, faktiskt. Man har ju lagt ner väldigt, väldigt mycket tid, svett och tårar. Det har varit väldigt mycket hårt arbete och många timmar, så det skulle kännas som ett misslyckande. Även från mitt håll.

- Det skulle vara jobbigt. Jag tänker mest på tjejerna och deras framtid, avslutar Lolic.