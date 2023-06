Sef:s besked efter avslöjandet: "Måste följa upp det med klubbarna"

Under tisdagsmorgonen publicerade Fotbollskanalen och GP en granskning om Snapchatagenten, en framgångsrik svensk agent som enligt ett stort antal källor utsatt bland annat klienter för oönskat sexuellt beteende.

Nu reagerar Svensk Elitfotboll, intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan, starkt på det som framkommit om agenten.

- Först och främst blev jag överraskad. Jag har inte hört talas om det här perspektivet tidigare kopplat till agentverksamhet och rådgivning till spelare. Och så kände jag naturligtvis en bedrövelse, säger sportchefen Svante Samuelsson.

- Sen är det ju så att den här typen av beteende ser vi runt om i samhället emellanåt. Ganska ofta drar kanske de här personerna sig till miljöer där det finns personer som de kan skaffa sig en beroendeställning gentemot. Känslan i det här fallet är att ju spelarna känt sig smickrade, uppmärksammade och därför blivit väldigt lojala. Successivt har de sedan börjat inse att de på olika sätt blivit utsatta för situationer som inte är acceptabla.

Annons

Kommer ni ta upp det här med klubbarna?

- Absolut kommer vi göra det. Vi har dessutom skapat en grupp under våren där vi tillsammans med förbundet diskuterar agentfrågor. Sen är det viktigt att just det här inte framställs som att det är vanligt förekommande. Jag har aldrig hört talas om det förut just i agentmiljön, så det är ett unikt fall. Men självklart kommer vi diskutera problematiken kring det här och se om vi kan minska risken för att den här typen av personer med den här typen av beteende kan komma åt våra spelare.

- Att sprida information kring den här problematiken är en viktig del. Att den förs fram till klubbar men också till spelarna, via klubbarna. Sen fattar alla sina egna beslut. Men som sagt, vi måste följa upp det här från ligaorganisationens sida.

Den nya arbetsgruppen, som består av personer från både Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, ska regelbundet ta upp saker som rör klubbarnas arbete med agenter och på så vis vara ett forum där olika situationer och utmaningar kan ventileras.

Annons

- Det är främst pådrivet av nya agentregelverket (från Fifa) som kommer i höst. Vi kände att det var ett bra tillfälle att skapa en grupp där vi diskuterar agentfrågor och vi har träffats vid några tillfällen. Vi vill vara optimistiska och tro att det nya regelverket kommer styra upp marknaden på ett sätt som gör att affärerna blir mycket renare och mer transparenta.

Går det från er sida att ha rekommendationer till klubbarna om enskilda agenter?

- Vi diskuterar det väldigt mycket men har svårt att hitta ett fungerande system. I teorin kan det låta som ett rimligt sätt jobba på, men jag upplever att det i praktiken är väldigt svårt. Vi måste vara väldigt noga med att vi har fakta, och det finns olika versioner beroende på vem vi frågar. Det viktigaste är att ha en kontinuerlig dialog med och informera spelarna, via våra klubbar.

Annons

Enligt ett stort antal källor till Fotbollskanalen och GP har agenten de senaste åren haft ingångar i bland annat flera allsvenska klubbar.

Och nu menar Samuelsson att diskussionen om Snapchatagenten med föreningarna i Sveriges två toppserier kommer äga rum "inom kort".

- Jag är ganska säker på att de flesta inte känner till den här problematiken. Ofta är de här personerna väldigt duktiga på att dölja sitt beteende. Men vi måste prata med våra klubbar om vad de känt till och diskutera hur vi ska se på det framåt. Stämmer uppgifterna så utgår jag från att den typen av samarbeten avbryts.

Snapchatagenten är inte registrerad som agent hos Svenska Fotbollförbundet och håller sig på så vis utanför systemet. Svante Samuelsson poängterar vikten av att spelare och klubbar jobbar med just registrerade agenter.

Annons

Att det finns en utmaning i att personer kan vara verksamma som agenter i Sverige utan att vara registrerade hos SvFF är inget som förbundet gjort någon hemlighet av.

Svensk Elitfotboll hoppas att man framöver ska kunna göra det svårare för agenter att runda regelverket genom att låta kollegor som är registrerade skrivas på affärer.

- Det är en av nycklarna i det nya regelverket. Det bygger ju helt och hållet på att man stänger till möjligheten att runda regelverket och vi diskuterar hur man kan säkerställa det. En väldigt viktig del i det är att spelarna och klubbarna kontrollerar att det är registrerade agenter som man samarbetar med. Samt att de är lojala och följer det nya regelverket så som det är tänkt. Som med alla regelverk så är de bara effektiva så länge det inte finns lätta sätt att runda reglerna.

Annons

Sef är i dialog med SvFF om det nya inhemska regelverket som ska lanseras när de nya globala reglerna träder i kraft och man ser just nu över vilken typ av information man kan få till sig om hur betalningar sker och om det finns ytterligare sätt att kräva in intyg eller redovisning som säkerställer att det inte går att runda regelverket.

- Vi är inte framme vid något beslut kring det men vi för den typen av resonemang.

Samuelsson vill annars avsluta intervjun med att framföra följande:

- Jag blir bedrövad varje gång jag får höra om den här typen av beteende. Jag känner stor sympati för de som blivit drabbade.

Snapchatagenten tillbakavisar alla anklagelser.