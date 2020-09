Efter turbulensen - nu hintar Andersson om att Kulusevski startar mot Portugal: "Jag är väldigt opressad"

SOLNA. Dejan Kulusevski ser ut att starta mot Portugal. Det hintade åtminstone Janne Andersson om under söndagen. - Jag ligger bra till, säger förbundskaptenen om pressen på att ge talangen speltid.

Efter att inte ha fått chansen från start mot Frankrike under lördagen sa Juventus-spelaren Dejan Kulusevski till C More att han blev ”chockad” över att han inte fick mer speltid och att det är ”konstigt” att han inte fick starta. Nu har förbundskaptenen Janne Andersson pratat ut med 20-åringen.

- Dejan och jag har snackat. Kärnan i det han sa är ju att han blev besviken över att inte få starta och att han tycker att han gjort det bra på träningarna. Den inställningen ska man ha som spelare. Sen kanske han använde något för starkt ord i sammanhanget som gjorde att det blev rubriker. Men vi har snackat ihop oss i dag och han inser att han kanske uttryckte sig lite för kraftfullt, säger Andersson.

Andersson har fått kritik för att han inte startade med Kulusevski mot Frankrike. Bland annat skrev självaste Zlatan Ibrahimovic följande på Twitter om förbundskaptenens hantering av Kulusevski:

”Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll”.

Om Janne Andersson nu känner sig pressad inför laguttagningen till den andra Nations League-matchen mot Portugal på tisdag? Nej, förbundskaptenen avslöjar nämligen att startelvan har varit klar sedan flera dagar tillbaka.

- Jag är väldigt opressad. Portugal-uppställningen har stått på ett blädderblock uppe på mitt hotellrum sedan tidigare i veckan. Och det blir ett intressant lag, säger Andersson.

Du säger att du är opåverkad av situationen, men kan du vara opåverkad vad gäller valet kring att starta Dejan Kulusevski eller inte?

- Ja, det kan jag ju vara. Därför att… ja, nu ska jag inte föregå någon laguttagning, men jag ligger bra till i sådana fall. Så kan jag säga.

Han hintar därmed om att Kulusevski startar mot Portugal.

- Men vi får se när jag tar ut laget, säger förbundskaptenen och ler.

I övrigt meddelar Janne Andersson att det blir ett antal förändringar i startelvan jämfört med matchen mot Frankrike. Forwardsduon Alexander Isak och Sebastian Andersson missade lördagens match men är nu uttagningsbara till mötet med Portugal, enligt förbundskaptenen.