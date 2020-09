TV: Så svarar Andersson på Zlatans kritik: "Får stå ut med det"

”Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll”.

Så skrev Zlatan Ibrahimovic på Twitter tidigare under söndagen, om Janne Anderssons hantering av Dejan Kulusevski.

Nu uttalar sig förbundskaptenen om Milan-stjärnans kritik.

- Vad folk tycker om mig och annat, det får jag stå ut med. Jag vet att vi som jobbar närmast tillsammans, vi tar våra beslut ihop. Vi är trygga i den processen, sen kommer det alltid finnas synpunkter från olika håll. Alla får ha sin uppfattning. Det har jag inga problem med, säger Andersson.

- Vem som tycker någonting, det är inte så intressant. Han (Zlatan) får tycka vad han vill. Det här rinner av mig.

Janne Andersson valde själv att möta pressen redan under söndagen på grund av uppståndelsen runt Kulusevski. Han ska hålla i en presskonferens även under måndagen, inför tisdagens match mot Portugal.

- Jag kände i dag att det blev lite brus efter gårdagen. Då vill jag stänga gårdagens match i dag.

Det blev 20 minuters speltid mot Frankrike under lördagen för Kulusevski. Juventus-spelaren sa till C More efter matchen att han blev ”chockad” över att han inte fick mer speltid och att det är ”konstigt” att han inte fick starta. Samtidigt var 20-åringen tydlig med att han respekterar förbundskaptenens beslut.

Janne Anderssons svar när Fotbollskanalen under lördagen frågade om Kulusevskis tankar efter matchen?

- Oj. Vi har inte pratat. Men säger han det så tycker han så. Vi får prata om det. Jag har inte upplevt honom som jättechockad. Han har gjort det bra. Det tar ett tag att växa in i en ny miljö. Men han har gjort det bra, precis som många andra. Nu får vi se om det blir mer spel för honom på tisdag (mot Portugal). Det är en jättebra spelare och han kommer växa in i det här så småningom.

Nu har Andersson pratat med Kulusevski.

- Dejan och jag har snackat. Kärnan i det han sa är ju att han blev besviken över att inte få starta och att han tycker att han gjort det bra på träningarna. Den inställningen ska man ha som spelare. Sen kanske han använde något för starkt ord i sammanhanget som gjorde att det blev rubriker. Men vi har snackat ihop oss i dag och han inser att han kanske uttryckte sig lite för kraftfullt.

Det här är inte första gången som Ibrahimovic riktar kritik mot Janne Andersson. I en intervju med Expressen i fjol gick 38-åringen till attack mot förbundskaptenen, som Zlatan anser inte satsade på tillräckligt många spelare med invandrarbakgrund under inledningen av sin tid som Blågult-ledare.

- Andra samlingen tog han med spelare med annan bakgrund för att det skulle bli politiskt korrekt, sa Zlatan som menar att Andersson "bajsade på sig" efter att ha fått en fråga om spelarnas bakgrund.