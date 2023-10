Sveriges EM-dröm kan vara körd innan avspark mot Belgien: "Spelarna kommer ändå agera på ett jättebra sätt"

Belgien är klart för EM 2024 efter att på fredagen ha besegrat Österrike med 3-2. Vill det sig illa kan därför Sveriges dröm om mästerskapet i Tyskland vara helt körd redan innan måndagens match.



Belgien toppar gruppen med 16 poäng, Österrike har 13 poäng och Sverige sex poäng. Sverige har dock en match färre spelad i kvalspelet.



På måndag spelar Österrike borta mot Azerbajdzjan i en match som börjar 18:00. Om Österrike vinner så är man också klar för EM, vilket i så fall betyder att Sverige inte har något att spela för mot Belgien som börjar 21:00.



- Så kan det vara. Om det nu är på det sättet att det är kört så är jag ändå övertygad om att våra spelare kommer att agera på ett jättebra sätt. Alla här är extremt stolta över att representera landslaget. Men det här är saker som vi inte kan påverka, säger Janne Andersson.

- Vi i tränargänget såg matchen i går. Det är två bra lag som vi har i den här gruppen, det kan man konstatera när man såg den matchen. Det är två jättebra lag. Så det blir en tuff utmaning på måndag. Sedan vad det betyder att Belgien vann mot Österrike kontra om det hade blivit förlust eller oavgjort… det är omöjligt att säga. Vi får se om Belgien gör något speciellt med hur man ställer upp sitt lag mot oss.



I det svenska lägret för alla spelarna i full träning.



- Det är glädjande att alla 25 spelarna är med och kör. Vi har kört med goda marginaler med Emil Forsberg, Carl Starfelt och Robin Olsen tidigare under veckan, men nu ska alla förhoppningsvis vara med på de här två sista träningarna innan matchen, säger Andersson.



- Jacob Widell Zetterström lämnade i går. Han var med oss under de här dagarna eftersom vi körde med breda marginaler med Robin Olsen.

- Vi kommer att ha en taktisk träning. Först är det lite fys, sedan en passningsövning och sedan possession och löper lite, och så avslutar vi med det taktiska med hur vi ska agera för att kunna slå Belgien. Och vi har haft en teorigenomgång innan träningen.



På fredagen hade landslaget en social aktivitet med VR-spel och någon grej där man ser hur snabbt eller hårt man boxar på en boll.



- Har vi chansen vill vi gärna lägga in något sådan. Bra att få återhämtning. Spelarna var glada när man kom tillbaka, säger Andersson.