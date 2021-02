Andersson hintar om nytt möte - och är tydlig om vem som avgör Zlatan-comeback: "Beslutet är hundra procent mitt"

Även om Milan och Zlatan Ibrahimovic hade men mindre rolig lördag när laget föll med 2-0 borta mot Spezia är det ingen tvekan om att 39-åringen haft ett sanslöst starkt år sedan återkomsten från USA. Totalt 27 mål på 38 matcher.

Under den pågående säsongen är Zlatan en stor förklaring till att Milan slåss i ligatoppen med sina 14 mål på 12 matcher i Serie A.

När Milans anfallsstjärna i samband med att han fick Guldbollen i november öppnade för att göra comeback i landslaget åkte Janne Andersson ner och träffade honom. Där redde de ut turerna som varit där Zlatan bland annat ifrågasatt om Janne Andersson verkligen tar ut de bästa spelarna eller låter spelarnas bakgrund styra.

- Jag har ingen prestige. Det var självklart för mig att åka ner. Det samtalet som han och jag hade, där avhandlade vi självklart det som hade varit. När jag går ut från det rummet känner jag att jag är förbi det. Det som sägs mellan oss är mellan oss. Men det samtalet, hade det inte varit ordning och reda på det och jag inte hade känt att det var korrekt och att vi inte funnit varandra, då hade jag inte gått vidare. Jag hade inte sagt att det var ett bra snack och att vi skulle hålla dialogen, men det var så bra. Då hänger jag inte kvar i det, vi har pratat och jag och han har fått saker och ting förklarade, sedan går vi vidare. Vi är förbi det, säger Janne Andersson i podcasten Lundh.

Efter resan i november har förbundskapten Andersson varit på en resa till, men vill inte avslöja om även den gick till Milano för att träffa Zlatan ännu en gång.

- Jag vet inte det heller (skratt).

Det kan vara så att du har träffat Zlatan igen?

- Jag har inga kommentarer. Det är ett lurigt svar. Men jag var och besökte Zlatan i november. Resultatet av det mötet var att vi skulle föra dialogen vidare. Den dialogen för vi vidare, så kan jag säga.

Vad är status nu med din och Zlatans diskussion?

- Den är egentligen på precis samma nivå som när jag hade varit där nere. När det här kom i samband med guldbollen och Zlatan öppnade upp på riktigt, för allt som jag hade sett innan såg inte jag som på riktigt, vilket han också bekräftade. Vi hade bestämt 2016 vad som gällde, han och jag. Men då pratade jag med Håkan Sjöstrand, som hade varit med när han lämnat Guldbollen till honom, och kollade med honom om han ville träffa mig, för då skulle jag åka och träffa honom direkt. Mitt jobb är ju att prestera resultat med landslaget, och finns det spelare som är lika bra eller bättre än de som jag har med nu, då är det min skyldighet att kolla upp det. Sedan har jag noll prestige i de här frågorna, jag sitter inte och trampar i gammal dynga. Man måste gå vidare, men det måste också gås vidare i den processen på ett bra sätt, och det gjorde det. På det mötet snackade vi och redde ut saker och ting, och jag fick en förståelse för honom och han för mig. Det var ett bra snack.

Han gör mer mål än någonsin. Vad känner du när du ser honom?

- När vi har pratat om Zlatan som idrottsman och spelare tidigare så är det ju ett fullständigt unikum. Det är en fantastisk fotbollsspelare, att vara inne på sitt 40:e år och prestera på det sätt han gör – första målet han gjorde härom helgen med väggspelet där han väntade in situationen och bara hängde upp den i bortre… Jag är enormt imponerad. Det är en väldigt bra fotbollsspelare fortfarande.

Hur ser du på att han spelar EM i sommar men inte VM-kval i mars?

- Jag ser ingenting om det, för vi har inte kommit så långt att vi pratat om sådant. Vi får se framöver. Det är med honom som med så många andra, han ska vara hel och frisk till att börja med, så får vi se var vi landar och om vi landar någonstans.

Att han håller sportsligt är givet sett till hur han presterar. Vems är beslutet om han är med eller inte?

- Det är 100 procent mitt. Det är jag som är förbundskapten, det är jag som tar ut truppen. Om någon sedan vill tacka nej är en annan sak. Men det är jag som bestämmer om han är med eller inte.

Hur stora ser du chanserna att han drar på sig landslagströjan igen?

- Nu spekulerar vi. Vi får se.

Spelmässigt var det lite intressant när du gjorde en intervju med DN:s Lars Grimlund i slutet av december just med spelet, att det blir lite annat, om vi nu spekulerar. Han är en annan typ av forward än Marcus Berg och Robin Quaison är.

- Ja, och Dejan Kulusevski är ytterligare en annan. Det är det som tjusningen rent principiellt, för jag vill inte gå in på detaljer. Principiellt är det som är mitt och Peters jobb är att vi har ett fundament i hur vi vill spela fotboll, men utifrån det fundamentet för hur vi spelar anfalls- och försvarsspel så ska vi sedan ta ut spelare som kommer in och kan uppfylla grunderna och tillföra det som de är bra på. Sedan gäller det att kombinera ihop det här så att det blir en bra mix. Jag tror att i den intervjun du hänvisade till så sade jag något om att om Zlatan är med så ska inte han springa och glidtackla på egen planhalva, det ska ju andra göra för det är det som de är bra på. Men vi har en gemensam grund som vi ska stå på, och den grunden måste alla uppfylla. Men utifrån det ska du göra det som du är bra på som du är uttagen till att göra.

- Jag tycker att det finns en allmän missuppfattning ibland att bara för att man har ett starkt lag så tror man inte på starka individer. Det är precis tvärtom. Uppfyller du grunderna så vill man ha så många individer som möjligt som tar initiativ och som har stor kapacitet. För mig är det precis tvärtom, men vissa tror att det bara handlar om laget, laget, laget. Nej, det är individerna som gör laget.

Lyssna på hela avsnittet i spelaren ovan.