Tibbling offrade en VM-chans för Bröndby: ”Viktigt för min framtida fotbollskarriär”

U21-hjälten Simon Tibbling har gjort en strålande säsong i danska Bröndby som leder ligan, men VM-hoppet har han gett upp. Mittfältaren nobbade att följa med på landslagets vinterturné i januari – för klubblagets skull – och därmed har han inte visat upp sig för förbundskapten Janne Andersson.

- Jag har aldrig varit med i ett A-landslag någonsin. Ska man ta sig in i en trupp nu på slutet ska man göra något exceptionellt bra för att ta sig med. Så pass bra har jag antagligen inte varit, för jag är inte med. Det är inte så konstigt, för ska man ta sig in nu på slutet ska man ha lite flyt. Någon ska spela sig ur eller tyvärr bli skadad för att man ska ta den sista platsen. Landslaget har kvalat in och gjort det otroligt bra. Ska man ta sig in där ska man ha lite tur och vara exceptionellt bra i sitt klubblag.

Hur mycket kontakt har du haft med antingen Janne Andersson eller Peter Wettergren?

- Vi har inte haft så mycket kontakt generellt sett. Jag pratade lite med Janne inför januariturnén, där jag tyvärr blev tvungen att tacka nej. Sedan vet jag att de har varit och kollat på någon match, både när jag har varit i Holland och i Danmark. Men ingen mer kontakt.

Varför tackade du nej till januariturnén? Där känns det lite som att du sumpade din eventuella VM-chans.

- Jag hade haft en jobbig period i Groningen. Jag kom också sent in i Bröndby, och kom dit skadad efter att jag stukat foten i U21-EM, och missade ett par matcher i inledningen med Bröndby. Sedan tog det ett tag innan jag tog mig in i laget. Jag kände att det var viktigt att vara med från början, ta mig in i laget och befästa min startplats och få spela mycket. Det är ju i klubblaget man kan spela sig till ett landslag. Ska du vara med i ett svenskt A-landslag måste du göra det väldigt bra i klubblaget. Eftersom jag hade en period där det inte gick som jag ville i Groningen kände jag att det var viktigt för min framtida fotbollskarriär hur jag nu gör det i Bröndby. Där kände jag att det var viktigt att jag gör ett bra intryck i Bröndby och visar att jag kan vara så bra som jag kan vara. Landslaget får bli en bonus om jag kan ta mig in där, men det får i sådana fall ske genom mina prestationer i Bröndby. Jag kan inte ta en genväg. Det var viktigt för mig att vara bra i Bröndby så att jag kan kvalificera mig in i ett landslag den vägen. Johan har ju gjort det via Bröndby. Sedan hade jag grejen med OS, där jag missade grejer med klubblaget. Det blir oerhört kämpigt att ta sig in igen när man har missat ett par veckor och ett par matcher med Groningen och vi hade ny tränare. Det är svårt. Jag kände att jag inte ville hamna i en sådan situation i början i min nya klubb.

Hur mycket tryckte Bröndby på? De har av tradition inte velat släppa svenska spelare till januariturnén, bland annat sade man att Johan Larsson året innan fick vara med i en match och inte två, och då blev det inget.

- Jag pratade med Bröndby, och de sade att det var viktigt att jag kom in i spelet eftersom jag inte hade varit här så länge. De tyckte att det var ett bra beslut.

Det var Bröndby som tog ett polisgrepp på dig, helt enkelt?

- Jag vet inte om de gjorde det… jag hade nog fått åka om jag verkligen hade tryckt på det. För de får väl inte hålla emot?

Jo, det får de, för det är inte Fifa-datum.

- Det visste jag faktiskt inte. Men i det här fallet var det ett gemensamt beslut, i sådana fall. De sade att det var viktigt för mig att komma igång, och jag kände det också. Jag hade oerhört gärna åkt på januariturnén. Det är alltid kul att spela för sitt land, jag har alltid tyckt att det varit de roligaste som finns att spela för Sverige, oavsett om det varit U15 eller U21. Det hade varit oerhört kul, men den här perioden var det viktigt för mig att få en bra start i Bröndby. Jag prioriterade det den här gången. Om det sedan var rätt eller fel… det kan man aldrig veta.

Du har gjort 62 landskamper på olika nivåer, men inte A-landslaget. U23 är det högsta med OS-laget. Det känns som att nästa kliv skulle vara landslaget. Vad tror du att du saknar som gör att Janne Andersson och Peter Wettergren inte har kallat in dig trots att de har varit och kollat på dig?

- Det är väl en helhet framför allt. Konkurrensen blir ju hårdare ju högre upp du kommer. Det är ju bara de bästa som är med i landslaget. När du ska slå dig in i ett landslag är det också tufft, då måste du kanske vara ännu bättre. När du väl är inne kan de lättare se och bedöma dig varje dag när du kan visa upp dig i den miljön. Men att ta sig in är det svåra. Då behöver man vara väldigt bra. Det handlar om en helhet.

I landslaget som du följer, är det en av de två centrala rollerna som skulle vara din roll, eller skulle du knuffas ut på en kant?

- Det är nog möjligt. Jag är flexibel och kan spela både central mittfältare och på kanten i ett 4-4-2. Det gjorde jag i både Djurgården och Groningen. Det är på någon av de fyra platserna jag ska spela på. Sedan ser jag mig som en central mittfältare i grunden och tror att det är där som jag kan göra det bäst. Jag vet inte riktigt om jag har spetsigheten eller snabbheten för att på lång sikt hålla på kanten i ett landslag. Jag vet inte om jag verkligen är tillräckligt bra för det. Men det vet man kanske först när man är där. Det hade varit kul att se.

Hur starkt mål är det?

- Jättestarkt, så klart. Som svensk fotbollsspelare är det största du kan göra att representera ditt land. Det är jättestort att få vara med. Därför hade det varit jättekul att få göra en A-landskamp. Det är inte ”riktiga” landslaget på januariturnén, men det är ändå en A-landskamp. Det hade varit kul att vara med där, få träffa Janne och se hur de jobbar och så. Det hade varit oerhört roligt.

Bortsett Augustinsson är det många hjältar från U21-landslaget 2015 med mer eller mindre i laget. Vad är deras bild av hur landslaget jobbar?

- De är väldigt positiva. Det är inte så konstigt, när det har gått oerhört bra och de har slagit Frankrike och Italien på kort tid och dessutom kommit före Holland i en kvalgrupp. Det är klart att de är oerhört positiva och verkar ha en positiv stämning och väldigt kul när de är där. Det låter fantastiskt.